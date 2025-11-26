Fabio Rinaldi nommé directeur général de l'enseigne Mr.Bricolage

information fournie par Boursorama avec AFP • 26/11/2025 à 08:11

( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le distributeur français Mr.Bricolage a annoncé mardi la nomination de Fabio Rinaldi comme directeur général, à partir de janvier, après le départ en septembre du précédent patron qui a pris la tête de Gifi.

"Le conseil d'administration de la société Mr.Bricolage annonce la nomination de Fabio Rinaldi en tant que directeur général. Il prendra ses fonctions le 5 janvier 2026", a indiqué l'enseigne dans un communiqué.

Le précédent directeur général, Christophe Mistou, avait quitté son poste le 1er septembre, pour prendre la tête de l'enseigne de bazar en difficulté Gifi.

Didier Julien, président du conseil d'administration de Mr.Bricolage, assure la direction générale par intérim. Il "continuera d'exercer les fonctions de directeur général de la société jusqu'à la prise de fonction de Fabio Rinaldi", a souligné l'enseigne.

Fabio Rinaldi, 58 ans, est depuis 2016 le président du directoire de BigMat France, enseigne européenne de négociants indépendants en matériaux de construction.

Il avait auparavant travaillé pour le groupe Legrand et ses filiales, en France, Turquie, au Pérou et en Égypte.

Mr.Bricolage précise dans le communiqué que Fabio Rinaldi "dispose de plus de trente ans d'expérience dans le secteur du bâtiment, du matériel électrique et des réseaux de distribution spécialisés, tant en France qu'à l'international".

Le bénéfice net de Mr.Bricolage a chuté de 40,6% au premier semestre, par rapport au premier semestre 2024, tombant à 5 millions d'euros, en raison selon l'enseigne d'"un contexte de marché toujours contraint".

Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit lui en hausse de 4,4%, à 158,4 millions d'euros, en raison notamment de "l'augmentation du nombre de points de vente".

Au 30 juin 2025, Mr.Bricolage comptait 1.091 points de vente, sous enseignes ou affiliés, dont 77 magasins répartis à l'international dans 11 pays.