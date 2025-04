Exportations agroalimentaires record dans l'UE en 2024

Les exportations agroalimentaires de l'Union européenne ont crû de 3% en 2024 pour atteindre un record de 235,4 milliards d'euros, la balance des 27 restant largement excédentaire même si les importations ont aussi augmenté, selon des chiffres publiés mardi par la Commission européenne.

( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Les importations agroalimentaires ont atteint 171,8 milliards d'euros, dépassant légèrement le record de 2022 avec une hausse de 8% par rapport à 2023 largement liée au coût accru de matières comme le café et le cacao.

De ce fait, l'excédent a atteint 63,6 milliards d'euros, soit 8% de moins que l'excédent record de 2023.

Le Royaume-Uni est resté la première destination des produits européens, absorbant 23% des exportations, suivi des Etats-Unis (13%), selon le dernier rapport européen sur le commerce agroalimentaire.

Les Etats-Unis, dont la présidence a lancé une offensive commerciale tous azimuts pour réduire les déficits nationaux, ont vu leurs achats agroalimentaires européens croître de 12% en 2024. Cette hausse est liée à celle des prix mondiaux des olives, du café, du thé, du cacao et des épices. Les exportations de vins et produits à base de vin ont également crû de 9% en valeur.

In fine, les premiers produits exportés de l'UE vers les Etats-Unis en 2024 ont été le vin (17%), les préparations céréalières (10%), les spiritueux (9%), les olives et huiles d'olive (9%).

Les exportations européennes ont aussi augmenté notablement vers la Suisse et le Japon, de 6% dans les deux cas.

En revanche, les exportations vers la Russie ont reculé, de même que vers la Chine, suivant une tendance constatée depuis 2020 (la Chine restant la 3e destination, à 6% des exports européens).

Globalement, par catégories de produits, les préparations céréalières, les produits laitiers et le vin forment le "top 3" des exportations, à 11%, 8% et 7%. Mais les olives, l'huile d'olive et les produits à base de cacao ont connu les plus fortes augmentations en valeur, en grande partie en raison de la hausse des prix. En revanche les exportations de céréales ont régressé, en volume mais également du fait de prix réduits.

Du côté des importations, Royaume-Uni, Ukraine et Brésil restent les premiers fournisseurs de l'Union.

En valeur, les produits les plus importés sont le cacao et le café, notamment en raison de l'augmentation des prix mondiaux. Ils sont suivis par les fruits et noix ainsi que par les oléagineux et protéagineux.