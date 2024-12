Expansion internationale: MFE s'assure un prêt de 3,4 milliards d'euros

Pier Silvio Berlusconi à Milan, en Italie, le 10 janvier 2020. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le PDG du groupe italien de télévision MediaForEurope (MFE, ex-Mediaset), Pier Silvio Berlusconi, a annoncé jeudi avoir obtenu un financement de 3,4 milliards d'euros auprès des banques afin "d'être prêt à tout" et de pouvoir accélérer son expansion internationale.

Quant à un éventuel rachat de la société de médias allemande ProSiebenSat.1, dont MFE est le premier actionnaire, il a déclaré que son groupe était "prêt à voir si et ce qu'il convient de faire en Allemagne", mais qu'il étudiait aussi d'autres possibilités en Europe.

"En Allemagne, la situation est compliquée, il y a une crise économique, politique et automobile, nous sommes donc dans une phase où nous voulons mieux comprendre", surtout en vue des élections le 23 février, a-t-il expliqué devant la presse.

MFE a porté à la mi-novembre sa participation dans ProSiebenSat.1 à 29,99%, tout près du seuil de 30% qui déclencherait l'obligation de lancer une offre publique d'achat (OPA).

Depuis plusieurs mois, les spéculations vont bon train sur une éventuelle reprise complète par MFE de la société allemande, détentrice des chaînes de télévision grand public ProSieben, Sat.1 et Kabel Eins.

MFE avait proposé en mars de recentrer ProSiebenSat.1 sur le segment de la télévision et de séparer les activités non stratégiques comme les portails de rencontres et les activités d'investissement et de commerce par le biais d'une scission.

Interrogé sur une éventuelle opposition de Berlin à une OPA sur ProSiebenSat.1, comme dans le cas de l'offensive d'UniCredit sur Commerzbank, M. Berlusconi a assuré que MFE tenait "constamment informées" les institutions allemandes.

MFE avait finalisé en mai 2023 la fusion par absorption avec sa filiale espagnole.

En fusionnant ses activités en Europe, MFE cherche à créer un grand groupe de médias susceptible de rivaliser avec les poids lourds de la diffusion en ligne, comme les plateformes américaines Netflix et HBO.

"Nous devons être capables d'atteindre une dimension, une empreinte internationale, européenne pour pouvoir résister et grandir", a fait valoir M. Berlusconi.