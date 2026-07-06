EXCLUSIF-Selon certaines sources, l'agence américaine chargée de la cybersécurité utiliserait Mythos, développé par Anthropic, pour auditer le code source du gouvernement

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* Selon certaines sources, l'équipe de la CISA passe au crible les référentiels de code du gouvernement à la recherche de failles

* Des audits ont déjà mis au jour de nombreuses vulnilités, selon deux de ces sources

* La NSA aurait également utilisé Mythos malgré sa présence sur la liste noire du gouvernement

par Raphael Satter

L'agence américaine de cyberdéfense CISA utilise Mythos, le modèle d'IA d'Anthropic, pour auditer les logiciels gouvernementaux, ont déclaré lundi trois personnes proches du dossier, ce qui constitue un signe supplémentaire de l'engouement du gouvernement pour l'adoption des outils de cette start-up spécialisée dans l'IA, alors même que l'entreprise est en plein bras de fer avec la Maison Blanche.

L’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) utilise Mythos pour analyser les dépôts de code du gouvernement à la recherche de bogues susceptibles d’ouvrir la porte à des espions étrangers et à des cybercriminels, ont indiqué ces sources.

Anthropic n’a pas répondu aux questions concernant cette initiative. Un représentant de la CISA a déclaré le mois dernier qu’il vérifierait s’il y avait des informations à communiquer à ce sujet, mais n’a pas répondu aux e-mails ultérieurs.

Selon l’une des sources, cette analyse est menée par l’équipe d’évaluation de la surface d’attaque (Attack Surface Evaluation) de la CISA. Cette équipe, qui fait partie de la CISA, réalise des évaluations de sécurité numérique et des exercices de piratage à l’échelle de l’administration.

Deux de ces sources ont indiqué que les audits avaient déjà mis au jour un grand nombre de vulnérabilités, sans toutefois donner plus de détails. Reuters n’a pas pu déterminer avec précision la quantité exacte de code gouvernemental examinée par l’équipe, ni la nature ou la gravité des failles découvertes.

LES RELATIONS TURBULENTES D'ANTHROPIC AVEC LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN Anthropic, qui a déposé en toute confidentialité un dossier en vue d’une introduction en bourse aux États-Unis , entretient des relations tumultueuses avec le gouvernement américain. Ces relations ont atteint leur point le plus bas en février, après que l’entreprise basée à San Francisco a refusé de supprimer les mesures de sécurité empêchant son IA d’être utilisée pour des armes autonomes ou la surveillance intérieure. Cela a poussé le Pentagone à lui infliger une désignation officielle de risque pour la chaîne d’approvisionnement , une étiquette jusqu’alors réservée aux entreprises étrangères soupçonnées de faciliter l’espionnage. Cette mise sur liste noire exceptionnelle a été bloquée par un juge en mars , et le conflit s’est apaisé suite à la publication en privé de Mythos, un modèle d’IA développé par Anthropic et décrit comme extrêmement performant pour détecter et exploiter les failles de cybersécurité. L’Agence nationale de sécurité (NSA), la puissante agence de surveillance du gouvernement américain, utilise Mythos depuis le mois d’avril malgré cette mise sur liste noire, selon Axios . À la fin du mois dernier, le New York Times a indiqué que les analystes de la NSA avaient testé Mythos dans des environnements classifiés et avaient été impressionnés par ses capacités . Mais lorsque Anthropic a lancé une version publique de Mythos appelée Fable , qui comprenait ce qu’elle décrivait comme des mesures de protection en matière de cybersécurité, la Maison Blanche a soudainement exigé qu’elle interdise aux étrangers de l’utiliser. Cela a déclenché une mise hors service mondiale du modèle qui n’a été levée que la semaine dernière .

La NSA et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.