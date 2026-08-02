EXCLUSIF-Le Japon s'apprête à annoncer que Tokyo et Washington ont pris des mesures conjointes concernant le yen, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tamiyuki Kihara, Makiko Yamazaki et Leika Kihara

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, annoncera lundi que Tokyo et Washington ont mené une action conjointe sur le marché des changes afin d'enrayer la chute du yen, qui a atteint son plus bas niveau depuis 40 ans, ont déclaré à Reuters deux responsables du gouvernement japonais.

Mme Katayama devrait souligner la détermination des deux pays à lutter contre ce qu'ils considèrent comme une dépréciation excessive du yen, ont déclaré ces sources proches du dossier, sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Interrogée sur la question de savoir si Mme Katayama allait annoncer une "action conjointe", l’une des sources a répondu par l’affirmative, ajoutant: "L’opération est toujours en cours."

Le ministère des Finances n’a pas pu être joint immédiatement dimanche pour commenter cette information. Les responsables du Trésor américains n’ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentairess.

Cette annonce attendue fait suite à ce que des sources du marché décrivent comme des séries d’achats de yens sur le marché par les autorités japonaises et américaines, la première intervention conjointe de ce type depuis 2011, visant à soutenir la devise japonaise qui avait atteint son plus bas niveau face au dollar depuis 1986.

Le gouvernement japonais a procédé jeudi à une intervention consistant à acheter des yens et à vendre des dollars à New York , a déclaré une source du marché à Reuters. Cette mesure est intervenue quelques heures avant la décision prise vendredi par la Banque du Japon de maintenir sa politique monétaire inchangée, tout en laissant entrevoir une forte probabilité d’une hausse précoce des taux d’intérêt.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui avait déclaré la semaine dernière que le yen "me semblait très sous-évalué", tenait lors d’une réunion du Conseil des ministres vendredi un bloc-notes sur lequel figuraient les mots "À faire", suivis de "Acheter des yens japonais (JPY) 5 à 10 milliards de dollars", comme le montre une photo de Reuters .

Vendredi également, le Trésor a informé plusieurs banques qu’il pourrait intervenir sur le marché du yen et qu’elles devaient "se tenir prêtes à agir", a déclaré à Reuters une source proche du dossier.