 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EXCLUSIF-La libération des prisonniers au ralenti en Biélorussie-Opposition
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 18:00

par Mark Trevelyan

La présidence américaine a fait savoir à l'opposition biélorusse en exil que ses efforts visant à obtenir du président Alexandre Loukachenko la libération de davantage de prisonniers politiques tournaient au ralenti, a déclaré à Reuters la cheffe de l'opposition Sviatlana Tsikhanouskaïa.

Ces propos constituent la première reconnaissance officielle d'un essoufflement des négociations conduites par l'envoyé de Donald Trump, John Coale, qui ont permis jusqu'ici la libération de plus de 400 détenus.

Selon l'organisation de défense des droits humains Viasna, près de 870 prisonniers restent incarcérés, dont au moins 170 jugés "particulièrement vulnérables" en raison de leur âge, de leur état de santé ou de conditions de détention sévères.

Sviatlana Tsikhanouskaïa a confié lors d'un entretien à Reuters que la partie américaine l'avait informée que "les prochaines libérations ont été reportées pour un certain temps", sans qu'elle puisse en préciser la raison.

La décision des Etats-Unis d'engager des discussions avec Alexandre Loukachenko - allié proche du président russe Vladimir Poutine - marque une rupture nette avec la politique occidentale antérieure.

Pendant des années, le dirigeant biélorusse a été traité en paria et visé par des sanctions américaines et européennes en raison de son bilan en matière de droits humains et de son soutien à Moscou dans la guerre en Ukraine.

Sviatlana Tsikhanouskaïa - considérée par les gouvernements occidentaux comme la véritable gagnante de l'élection contestée de 2020 revendiquée par Alexandre Loukachenko - a salué l'engagement américain comme une initiative humanitaire importante, tout en mettant en garde contre toute légitimation du dirigeant autoritaire.

(version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank