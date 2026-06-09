EXCLUSIF-La libération des prisonniers au ralenti en Biélorussie-Opposition

par Mark Trevelyan

La présidence américaine a fait savoir à l'opposition biélorusse en exil que ses efforts visant à obtenir du président Alexandre Loukachenko la libération de davantage de prisonniers politiques tournaient au ralenti, a déclaré à Reuters la cheffe de l'opposition Sviatlana Tsikhanouskaïa.

Ces propos constituent la première reconnaissance officielle d'un essoufflement des négociations conduites par l'envoyé de Donald Trump, John Coale, qui ont permis jusqu'ici la libération de plus de 400 détenus.

Selon l'organisation de défense des droits humains Viasna, près de 870 prisonniers restent incarcérés, dont au moins 170 jugés "particulièrement vulnérables" en raison de leur âge, de leur état de santé ou de conditions de détention sévères.

Sviatlana Tsikhanouskaïa a confié lors d'un entretien à Reuters que la partie américaine l'avait informée que "les prochaines libérations ont été reportées pour un certain temps", sans qu'elle puisse en préciser la raison.

La décision des Etats-Unis d'engager des discussions avec Alexandre Loukachenko - allié proche du président russe Vladimir Poutine - marque une rupture nette avec la politique occidentale antérieure.

Pendant des années, le dirigeant biélorusse a été traité en paria et visé par des sanctions américaines et européennes en raison de son bilan en matière de droits humains et de son soutien à Moscou dans la guerre en Ukraine.

Sviatlana Tsikhanouskaïa - considérée par les gouvernements occidentaux comme la véritable gagnante de l'élection contestée de 2020 revendiquée par Alexandre Loukachenko - a salué l'engagement américain comme une initiative humanitaire importante, tout en mettant en garde contre toute légitimation du dirigeant autoritaire.

(version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)