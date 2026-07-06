EXCLUSIF-La France assouplit sa position sur la vente du système SAMP/T à la Turquie-sources

par John Irish, Angelo Amante et Tuvan Gumrukcu

Après des années d'opposition, la France serait désormais ouverte à une éventuelle vente du système de défense aérienne franco-italien SAMP/T à la Turquie, ont déclaré à Reuters cinq sources proches du dossier.

Quatre sources ont indiqué que ce changement de position faisait suite à des discussions entre le président français Emmanuel Macron et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni lors de leur sommet du 25 juin, en amont du sommet de l’Otan qui se tient mardi et mercredi en Turquie.

Bien que les négociations n’en soient encore qu’à leurs débuts, cela pourrait ouvrir la voie à des discussions plus approfondies avec Ankara.

"Auparavant, il y avait un manque évident d’ouverture, aujourd’hui il y a de l’ouverture", a déclaré une source proche des discussions.

Interrogée à ce sujet, la présidence française a déclaré ne pas confirmer ces informations, évoquant des "inexactitudes significatives". L'Elysée n’a pas précisé la nature de ces inexactitudes et a refusé de les expliquer.

Le ministère français des Affaires étrangères a refusé de commenter et a renvoyé à la présidence française, tout comme le ministère des Armées. Le ministère turc des Affaires étrangères n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

DISCUSSIONS ENTRE MELONI, MACRON ET ERDOGAN

Selon les sources avec lesquelles Reuters s'est entretenu, Paris aurait mis de côté certaines réserves politiques qui bloquaient les avancées, même si des hésitations subsistent.

La Turquie, la France et l’Italie ont lancé en 2017-2018 une coopération sur un éventuel programme de défense aérienne à longue portée, comprenant notamment des études de co-développement et de co-production.

Toutefois, le projet s'est enlisé à mesure que les relations entre Paris et Ankara se détérioraient autour de leurs différends liés à la Syrie, la Libye et en Méditerranée orientale avec la Grèce et Chypre.

Le SAMP/T, également connu sous le nom de Mamba, est produit par le consortium franco-italien Eurosam, qui regroupe MBDA France, MBDA Italie et Thales.

Ce système est capable de suivre simultanément des dizaines de cibles, de neutraliser plusieurs menaces à la fois et est le seul dispositif de fabrication européenne censé intercepter des missiles balistiques.

Souvent décrit comme l’équivalent européen du système américain Patriot, il divise les analystes quant à son efficacité, ces derniers soulignant son absence d’utilisation au combat au fil des ans.

La Turquie dispose de la deuxième plus grande armée de l'Otan, mais la défense aérienne reste un enjeu majeur car elle ne dispose pas de ses propres systèmes de défense antimissile à part entière et dépend fortement des systèmes et des avions de chasse de l'Otan.

La Turquie cherche à se doter de ce système dans le cadre de son projet de réseau intégré de défense aérienne et antimissile "Steel Dome" (dôme d'acier).

VOLONTÉ POLITIQUE D’ALLER DE L’AVANT

Une source a ajouté que Giorgia Meloni et le président turc Recep Tayyip Erdogan avaient abordé la question lors d’un entretien téléphonique le 3 juillet.

Un responsable turc a indiqué que le processus n’avait pu avancer depuis 2020 en raison des tensions en Méditerranée orientale et des sanctions de l’Union européenne.

"À présent, il semble qu’il y ait une volonté politique des trois parties (Turquie, Italie, France) pour que ce processus avance", a déclaré ce responsable.

Hormis Paris et Rome, ce système n’a été exporté qu’à Singapour, bien qu’il ait été transféré à l’Ukraine ces dernières années et que la France l’ait déployé cette année pour aider les Émirats arabes unis à se défendre contre les attaques de missiles iraniens.

L’Italie a envoyé ce système en Turquie à la mi-juin dans le cadre de la planification de défense de l’Otan.

Tout accord porterait probablement sur la nouvelle génération du système, actuellement en cours de déploiement au sein des armées française et italienne.

Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron tiendront une réunion en marge du sommet de l’Otan pour discuter de questions bilatérales, ont indiqué des responsables.

Lors du sommet de l’Otan à La Haye en 2025, le président turc avait déjà tenté de pousser son homologue français à renoncer à son opposition après le dégel des relations entre les deux hommes.

Deux sources ont toutefois souligné que la France devrait apaiser les inquiétudes de la Grèce et de Chypre concernant toute vente éventuelle. Paris a en effet signé des accords de défense avec ces deux pays.

Pendant des années, les responsables turcs ont considéré, en privé comme en public, la France comme le principal obstacle politique à ce programme, alors que l’Italie s’est depuis longtemps montrée favorable à un partage du SAMP/T avec la Turquie.

(Reportage complémentaire de Giulia Segreti à Rome et d'Elizabeth Pineau à Paris ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)