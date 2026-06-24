Examen: l'épreuve du brevet de vendredi "maintenue" avec des "aménagements", annonce Geffray

Le ministre de l'Education, Edouard Geffray, le 23 juin 2026 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Les épreuves du brevet démarreront bien vendredi, malgré l'exceptionnel épisode de canicule en cours, a annoncé mercredi le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, prévoyant toutefois des "aménagements" comme des pauses.

L'épreuve de français qui lancera vendredi le brevet des collèges "est maintenue, puisqu'elle est le matin", a déclaré M. Geffray à la presse, précisant par ailleurs qu'environ 10.000 candidats au bac avaient vu leurs épreuves orales décalées cette semaine.

La France, et plus largement l'Europe, est frappée par une canicule exceptionnelle, désormais jugée semblable à l'épisode emblématique de 2003. Le pays connaît mercredi un quatrième jour consécutif de vigilance rouge canicule, concernant plus de 40 millions d'habitants, et l'épisode devrait encore se prolonger plusieurs jours.

Malgré ce contexte, le début du brevet des collèges aura bien lieu vendredi, mais "avec un certain nombre d'aménagements pour permettre aux élèves d'être dans des situations un peu plus confortables", a précisé M. Geffray.

Les responsables des centres d'examen pourront "décider de deux pauses" de 15 minutes entre les trois étapes de l'examen, a-t-il détaillé.

Et "toutes les règles qui d'habitude président,notamment le fait qu'on n'a pas le droit d'aller aux toilettes pendant la première étape, ne trouveront pas à s'appliquer", a-t-il ajouté.

Les élèves ne seront pas "les uns sur les autres", a assuré M. Geffray.

"On n'est pas dans une configuration habituelle où vous avez 30 élèves côte à côte", a-t-il insisté. "On est sur des salles qui généralement abritent entre 10 et 15 élèves."

En ce qui concerne les examens déjà en cours, notamment le baccalauréat, qui donne actuellement lieu à un Grand oral, 10.300 candidats sur un total de 120 à 130.000 par jour auront vu leurs épreuves décalées cette semaine, selon M. Geffray.

Ces décalages ont concerné des grands oraux, des oraux anticipés de français et des épreuves du bac professionnel, avec des décalages "en matinée de cette semaine, soit en matinée ou en après-midi du début de la semaine prochaine".

"Il faut qu'on repense très clairement l'organisation des examens pour tout mettre le matin, oraux, comme écrits, au cours des années à venir", a répété le ministre. Les épreuves de brevet pourraient par ailleurs "commencer plus tôt le matin", 8H, comme pour les écrits du bac, plutôt que 9H, comme c'est actuellement le cas, a-t-il ajouté.

Des travaux seront lancés cet été, dès juillet, pour repenser le calendrier des examens, dont les conclusions seront présentées à la rentrée.

Au niveau des écoles, 6.000 ont annoncé être soit fermées, soit aménagées pour la journée de mercredi, un chiffre nettement plus élevé que les précédents jours.

Mais il "est à prendre avec précaution", a souligné le ministre, rappelant que le mercredi est en soi un jour où les écoles sont fermées.