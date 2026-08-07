Évacuations et vols annulés au Japon avec l'arrivée du typhon Dolphin

Des centaines de milliers d'habitants du sud-ouest du Japon ont reçu l'ordre d'évacuer et plus de 500 vols ont été annulés vendredi alors que le typhon Dolphin approchait de la région, avec la menace de vents violents et de fortes pluies.

Ce typhon de catégorie 1 est accompagné de vents pouvant aller jusqu'à 198 km/h et se dirige vers un archipel d'îles situé entre la région de Kyushu et la préfecture d'Okinawa, a déclaré l'agence météorologique japonaise (JMA).

Près de 260.000 habitants des préfectures de Kagoshima et d'Okinawa ont reçu l'ordre d'évacuer.

Le constructeur automobile Toyota 7203.T a suspendu vendredi le travail dans neuf de ses usines.

Selon les autorités, Dolphin pourrait causer des dégâts voire provoquer l'effondrement de certaines structures.

Le typhon a déjà frappé l'île de Kyushu, la plus méridionale, dont la préfecture de Kumamoto qui se relève à peine du séisme de magnitude 7,1 survenu la semaine dernière.

De nombreuses habitations de Kumamoto se sont effondrées. Quelque 6.7000 habitants de la préfecture se trouvent dans des centres d'évacuation.

(Chang-Ran Kim; version française Jean Terzian)