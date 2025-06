Euro espoirs : L’Italie et la Géorgie réussissent leur entrée en lice

Les matchs que vous n’avez pas vu.

Après la victoire de l’Espagne et le match nul entre le Portugal et la France, deux autres rencontres opposant l’Italie à la Roumanie, dans le groupe A et la Pologne à la Géorgie pour le compte du groupe C se sont jouées ce mercredi soir. Et ce sont les Italiens et les Géorgiens qui ont réalisé les grands coups de la soirée avec deux victoires sur le plus petit des écarts.…

LB pour SOFOOT.com