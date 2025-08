Euro 2025 : l’Anglaise Lauren Hemp s’offre un drôle de trophée

Lego-lego-lisation !

Et si le secret des Three Lionesses pour remporter l’Euro 2025 face à l’Espagne résidait dans leurs hobbys ? Selon un article de la BBC, les joueuses anglaises ont (presque) toutes un passe-temps entre les matchs qui leur permet de garder les idées claires. Ainsi, la révélation du tournoi Michelle Agyemang s’est elle fait livrer un piano , instrument qu’elle pratique en plus de la basse et de la batterie. L’attaquante de Chelsea Aggie Beever-Jones a quant à elle usé un paquet de pellicules pour créer un journal de bord photographique , tandis que sa coéquipière en défense Esme Morgan a installé un salon de beauté dans sa chambre pour chouchouter ses partenaires.…

JD pour SOFOOT.com