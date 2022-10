Ethereum, une cryptomonnaie en quête de sobriété

L’Ethereum est la seconde monnaie numérique derrière le bitcoin. (© Freepik)

L’Ethereum pèse 160 milliards d’euros, ce qui en fait la seconde monnaie numérique derrière le bitcoin. Son succès repose en grande partie sur sa blockchain, utilisée par de nombreux projets, notamment dans les domaines de la finance décentralisée et des NFT. L’Ethereum a entrepris un virage technologique majeur afin de réduire l’empreinte carbone et le coût des transactions.

Si le bitcoin a imposé et popularisé le concept de la blockchain (Le Revenu n°1710), l’Ethereum a su s’approprier cette technologie mieux que toute autre monnaie numérique.

Ses algorithmes servent aujourd’hui à valider et à sécuriser des transactions de toutes sortes, qu’il s’agisse de générer des devises virtuelles et des certificats numériques servant à authentifier des œuvres d’art et des biens, mais aussi à enregistrer des transactions financières.

Autant de projets qui préfèrent s’en remettre aux outils d’Ethereum plutôt que s’engager dans l’aventure, longue et coûteuse, d’une nouvelle blockchain.

Redonner le pouvoir aux utilisateurs

Contrairement au bitcoin et à la plupart des cybermonnaies, qui se posent en alternative aux devises émises par les banques centrales, l’Ethereum rêve plus grand. Son fondateur, Vitalik Buterin, a l’ambition dès 2015 de développer une plateforme pouvant favoriser l’émergence d’applications et de services décentralisés. En lieu et place de données contrôlées par une entité – les réseaux sociaux par exemple –, ce «nouvel Internet», baptisé Web3 redonne le pouvoir aux utilisateurs en leur offrant de participer à la conservation et à la protection des informations.

Pour y parvenir, l’Ethereum a bâti une blockchain (voir encadré ci-dessous) programmable, capable de traiter des demandes variées : authentifier des