ETF et ETN crypto: première sortie nette depuis 15 semaines

CoinShares

Après un début de semaine prometteur avec 883 millions de dollars d'entrées, les produits d'investissement crypto ont terminé la semaine avec 223 millions de dollars de sorties nettes, d'après le département Recherche de CoinShares.

Cette inversion de tendance est principalement liée au ton plus ferme adopté par la Réserve fédérale américaine et à la solidité des dernières données économiques américaines.

Le bitcoin a été le plus affecté, avec 404 millions de dollars de retraits. Malgré cela, les flux entrants depuis le début de l'année restent solides à 20 milliards de dollars, soulignant sa forte sensibilité à la politique monétaire.

ethereum , quant à lui, enregistre une 15ᵉ semaine consécutive d'entrées, avec 133 millions de dollars sur la semaine. XRP, Solana et SEI ont également connu des flux positifs (31,2 millions 8,8 millions et 5,8 millions de dollars respectivement), tandis qu'Aave et Sui ont vu des entrées plus modestes.

Le repli général de la semaine pourrait s'expliquer par des prises de bénéfices après une forte dynamique récente : 12,2 milliards de dollars d'entrées nettes ont été enregistrés au cours des 30 derniers jours, soit la moitié des flux totaux de l'année écoulée.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

