États-Unis : un président noir, gay ou femme, mais surtout pas? athée

C'est un démenti à tous ceux qui pensent que, depuis l'élection de Donald Trump, les États-Unis sont devenus une nation de racistes et de machistes. Selon une étude de l'institut Gallup, plus de neuf Américains sur dix n'ont aucun problème avec le fait de voter pour un candidat à la présidentielle qui serait noir, hispanique, juif ou qui serait une femme. C'est en 1937 que l'institut a commencé à demander aux Américains s'ils étaient prêts à élire un président n'entrant pas dans le moule du mâle blanc protestant. Et les chiffres sont depuis en constante progression, confirmant les thèses du psychologue cognitiviste Steven Pinker sur le fait que la tolérance ne cesse de croître. À la fin des années 1930, seulement 33 % des sondés étaient ainsi prêts à se faire représenter par une femme. C'est dans les années 1960 et 1970 qu'on assiste à une augmentation spectaculaire sur le sujet (de 54 % à 80 % en deux décennies). Aujourd'hui, 93 % des Américains se disent prêts à voter pour une femme pour la plus haute fonction si celle-ci est compétente. Le chiffre est encore plus élevé en ce qui concerne l'identité ethnique. Alors qu'ils n'étaient que 38 % au début des années 1960, ils sont désormais 96 % à n'avoir aucun problème avec le fait d'opter pour un président noir. Chez les démocrates, le résultat culmine à 99 %, mais chez les républicains, il est aussi supérieur à 90 %.En ce qui concerne l'orientation...