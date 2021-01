États-Unis : les « vaxxies », selfies des vaccins, envahissent les réseaux sociaux

Un sourire sous le masque et une aiguille plantée dans l'épaule... Aux États-Unis, de plus en plus de personnes postent leur « vaxxie », un selfie de leur vaccin contre le Covid-19, sur les réseaux sociaux, raconte CNN. Des personnalités comme Joe Biden, 46e président des États-Unis, sa vice-présidente Kamala Harris ou l'immunologue américain Anthony Fauci ont publié une photographie ou une vidéo de leur vaccination contre le coronavirus.

Se faire vacciner et le prouver avec fierté : c'est le credo des adeptes du « vaxxie », un mot construit en alliant « vaccin » et « selfie ». Au-delà des personnalités, les membres du personnel soignant sont nombreux à mettre en scène leur vaccin avec des slogans comme « Ne pas jeter nos doses de vaccin ».

Enrayer la pandémie

Avec près de 350 000 morts du Covid-19, les États-Unis sont le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie. Face à la recrudescence des contaminations après les fêtes de Thanksgiving et de Noël, les autorités ont démarré la campagne de vaccination sur les chapeaux de roues dans l'espoir d'enrayer la pandémie.

Déjà près de 2,8 millions d'Américains ont été vaccinés contre le coronavirus depuis le lancement de la campagne. Mais, confrontés, comme en France, à des mouvements antivax, les Américains convaincus tentent d'encourager leurs compatriotes.

