États-Unis: Le Sénat approuve la nomination à la Fed du conseiller économique de Trump

Le président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche Stephen Miran

Le Sénat américain a confirmé lundi la nomination de Stephen Miran au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed), renforçant l'influence du président Donald Trump sur la banque centrale américaine, à la veille de la réunion de deux jours de politique monétaire de l'institution.

La nomination de Stephen Miran, conseiller économique de Donald Trump, a été confirmée par 48 voix contre 47 au Sénat, où les pairs républicains du chef de la Maison blanche sont majoritaires. Seule la sénatrice de l'Alaska, Lisa Murkowski, n'a pas approuvé parmi les républicains la nomination de Miran.

Ce vote marque l'épilogue, rapide, d'un processus déclenché par la démission inattendue d'Adriana Kugler de son poste de gouverneure de la Fed en août, offrant à Donald Trump l'occasion de placer au conseil des gouverneurs de la banque centrale, composé de sept membres, une personne plus à l'écoute de ses désirs de réduction des taux.

Il est habituel que la confirmation au Sénat de la nomination d'un gouverneur de la Fed s'étire sur plusieurs mois. Stephen Miran a été confirmé en moins de six semaines, et il devrait être en mesure de participer à la réunion de politique monétaire qui débute mardi.

A l'issue de cette réunion, la Fed devrait annoncer une baisse des taux de 25 points de base, assouplissant sa politique monétaire pour la première fois cette année, sur fond de ralentissement du marché du travail.

Des analystes disent s'attendre à ce que Stephen Miran demande une baisse plus importante, sans que celle-ci ne soit forcément de plusieurs points, comme réclamé à de multiples reprises par Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier dernier.

(David Morgan et Ann Saphir; version française Jean Terzian)