 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

États-Unis: Le Sénat approuve la nomination à la Fed du conseiller économique de Trump
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 07:21

Le président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche Stephen Miran

Le président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche Stephen Miran

Le Sénat américain a confirmé lundi la nomination de Stephen Miran au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed), renforçant l'influence du président Donald Trump sur la banque centrale américaine, à la veille de la réunion de deux jours de politique monétaire de l'institution.

La nomination de Stephen Miran, conseiller économique de Donald Trump, a été confirmée par 48 voix contre 47 au Sénat, où les pairs républicains du chef de la Maison blanche sont majoritaires. Seule la sénatrice de l'Alaska, Lisa Murkowski, n'a pas approuvé parmi les républicains la nomination de Miran.

Ce vote marque l'épilogue, rapide, d'un processus déclenché par la démission inattendue d'Adriana Kugler de son poste de gouverneure de la Fed en août, offrant à Donald Trump l'occasion de placer au conseil des gouverneurs de la banque centrale, composé de sept membres, une personne plus à l'écoute de ses désirs de réduction des taux.

Il est habituel que la confirmation au Sénat de la nomination d'un gouverneur de la Fed s'étire sur plusieurs mois. Stephen Miran a été confirmé en moins de six semaines, et il devrait être en mesure de participer à la réunion de politique monétaire qui débute mardi.

A l'issue de cette réunion, la Fed devrait annoncer une baisse des taux de 25 points de base, assouplissant sa politique monétaire pour la première fois cette année, sur fond de ralentissement du marché du travail.

Des analystes disent s'attendre à ce que Stephen Miran demande une baisse plus importante, sans que celle-ci ne soit forcément de plusieurs points, comme réclamé à de multiples reprises par Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier dernier.

(David Morgan et Ann Saphir; version française Jean Terzian)

Banques centrales
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une ambulance privée à Lagos bloquée dans un embouteillage sur la voie express Lekki-Epe à Lagos, capitale économique du Nigeria, le 8 septembre 2025 ( AFP / OLYMPIA DE MAISMONT )
    A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    information fournie par AFP 16.09.2025 08:15 

    Une centaine d'ambulances pour plus de 20 millions d'habitants : à Lagos, il n'est pas rare de mourir avant l'arrivée des secours ou coincé dans les embouteillages monstres qui paralysent la capitale économique du Nigeria. La maman de Michelin Hunsa a survécu, ... Lire la suite

  • Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 15 septembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )
    Trump plaide pour des résultats d'entreprises tous les six mois au lieu de trois
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2025 08:06 

    Donald Trump a une nouvelle fois évoqué lundi l'idée d'une publication des résultats des entreprises cotées en Bourse tous les six mois, au lieu de trois, pour que ces dernières puissent économiser de l'argent. "Les entreprises et les sociétés ne devraient plus ... Lire la suite

  • ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
    IA: Google investit 5 milliards de livres au Royaume-Uni avant la visite de Trump
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2025 08:02 

    Le géant américain Google a annoncé mardi un investissement de 5 milliards de livres (5,78 milliards d'euros) sur deux ans au Royaume-Uni, notamment dans un centre de données et l'intelligence artificielle (IA), en amont de la visite d'Etat de Donald Trump dans ... Lire la suite

  • Une femme marche dans Wall Street à New York
    Wall Street termine en hausse avant la réunion de la Fed
    information fournie par Reuters 16.09.2025 07:35 

    La Bourse de New York a fini en hausse lundi, le S&P 500 et le Nasdaq touchant des records intrajournaliers, avant une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (FED) qui devrait voir l'institution financière baisser ses taux d'intérêt pour la première ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank