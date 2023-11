États-Unis : le premier vaccin contre le chikungunya approuvé

Une avancée sanitaire de premier plan. Les États-Unis ont approuvé jeudi 9 novembre le premier vaccin contre le chikungunya, développé par le groupe européen Valneva, ont annoncé les autorités sanitaires dans un communiqué. Le vaccin, qui sera commercialisé sous le nom de Ixchiq, est autorisé pour les personnes de 18 ans et plus, présentant un risque accru d'être exposées au virus, a précisé l'agence américaine des médicaments (FDA), dont les décisions sont très suivies dans le monde.

Le virus du chikungunya, transmis à l'humain par des moustiques infectés, cause l'apparition brutale de fièvre et de violentes douleurs articulaires. Les symptômes peuvent parfois perdurer durant des mois, voire des années, mais les décès sont rares. Cette maladie est essentiellement présente dans les régions tropicales, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans certaines régions des Amériques.

Le chikungunya s'est toutefois répandu dans de nouvelles régions du monde, causant une hausse des cas, a précisé la FDA, qualifiant la maladie de « menace de santé mondiale émergente ». Des cas ont été recensés en Europe. Une demande d'autorisation a également été déposée par Valneva auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Selon la FDA, au moins cinq millions de cas d'infection ont été enregistrés ces 15 dernières années.