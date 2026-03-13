 Aller au contenu principal
États-Unis: La croissance du PIB ralentit plus que prévu à 0,7% au T4 d'après la 2e estimation
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 14:28

Un chantier de construction d'immeubles résidentiels à Détroit

‌L'économie américaine a ​ralenti au quatrième trimestre, plus qu'initialement ​prévu, montre la seconde ​estimation du ⁠produit intérieur brut (PIB) ‌publiée vendredi par le département du ​Commerce.

Le ‌produit intérieur ⁠brut (PIB) des Etats-Unis a avancé de ⁠0,7% sur ‌la période allant ⁠d'octobre à ‌fin décembre, ⁠contre une estimation ⁠précédente de +1,4% ‌et +4,4% au troisième ​trimestre.

Les ‌économistes interrogés par Reuters tablaient sur ​une croissance de ⁠1,4% sur un an au quatrième trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)

