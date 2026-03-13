États-Unis: La croissance du PIB ralentit plus que prévu à 0,7% au T4 d'après la 2e estimation

Un chantier de construction d'immeubles résidentiels à Détroit
L'économie américaine a ralenti au quatrième trimestre, plus qu'initialement prévu, montre la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par le département du Commerce.
Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a avancé de 0,7% sur la période allant d'octobre à fin décembre, contre une estimation précédente de +1,4% et +4,4% au troisième trimestre.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une croissance de 1,4% sur un an au quatrième trimestre.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
