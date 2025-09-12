Etats-Unis: L'auteur présumé du meurtre de Charlie Kirk a été arrêté, affirme Trump

WASHINGTON (Reuters) -Les forces de l'ordre ont arrêté l'auteur présumé du meurtre du militant conservateur Charlie Kirk perpétré dans une université de l'Utah, a déclaré vendredi le président américain Donald Trump.
"Je pense que nous l'avons", a-t-il dit à Fox News lors d'une interview, ajoutant qu'une personne connaissant le suspect l'avait dénoncé et que celui-ci était détenu au quartier général de la police.
(Rédigé par Andrea Shalal, version française Blandine Hénault, adité par Benjamin Mallet)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer