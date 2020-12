États-Unis : l'ambassade de Chine relaie un tweet de Trump puis crie au piratage

Piratage, trolling ou simple maladresse ? Mercredi 9 décembre, le compte Twitter de l'ambassade de Chine aux États-Unis a relayé un tweet de Donald Trump, dans lequel il accuse à nouveau le camp démocrate de son adversaire Joe Biden d'avoir triché lors des élections, rapporte The Guardian. « Si quelqu'un a triché aux élections, ce que les démocrates ont fait, pourquoi les élections ne seraient-elles pas immédiatement annulées ? Comment un pays peut-il être géré comme ça ? » s'est-il demandé.

Le fait que l'ambassade partage ce genre d'accusations a tout de suite fait réagir les internautes, qui se sont posé la question de l'objectif de cette manœuvre. Coupant court aux spéculations, la diplomatie chinoise a immédiatement fait savoir que son compte Twitter avait été piraté et qu'elle n'avait effectué aucun retweet le 9 décembre. « Le compte Twitter de l'ambassade de Chine a été piraté cet après-midi et nous condamnons un tel acte », a-t-elle déclaré.

Des relations Trump-Chine calamiteuses

Cet épisode est d'autant plus insolite que les relations sino-américaines ont été calamiteuses pendant le mandat de Donald Trump, rappelle le quotidien britannique. Le président américain a en effet basculé vers une position ferme contre la Chine, et les deux pays se sont affrontés sur le commerce, la technologie, les droits de l'homme et les visas pour journalistes et démocrates notamment. Le

