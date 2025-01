État-major : BCEF Entreprises

Spécialisée dans l'accompagnement des sociétés françaises petites, moyennes ou grandes, la branche entreprises de la Banque commerciale en France (BCEF) de BNP Paribas, premier groupe bancaire d'Europe, gère plus de 100 000 clients, 62 milliards d'euros d'encours de crédit et 77 milliards d'encours de dépôt. Clotilde Quilichini (53 ans, DESS de commerce international à Paris-XII) dirige BCEF Entreprises depuis 2021. Xavier Chopard (49 ans, ICN Business School) est directeur commercial et marketing. Isabelle Sitbon (47 ans, maîtrise en sciences de gestion à Paris-Dauphine, ESCP), passée par Merrill Lynch, est chief operating officer . Christophe Morin (60 ans, Executive MBA HEC), ex-Crédit agricole, est directeur commercial. Valérie Lambel Reinholdt (61 ans, doctorat en droit à Paris-1-Panthéon-Sorbonne, Sciences po Paris) est responsable grandes relations entreprises, technologie et innovation. Philippe Jean (56 ans, mastère en ingénierie financière à l'EM Lyon, Kedge Business School) est directeur de la clientèle entreprises pour l'Île- de-France. Sandra Jeudy (48 ans, ESCEM) est directrice régionale chargée des PME d'Île-de-France. Romain Villa (46 ans, IUP Banque Finance Europe à l'université de Nantes) est directeur responsable de l'activité de couverture régionale. Marc