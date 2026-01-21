 Aller au contenu principal
Espagne-Un train de banlieue déraille près de Barcelone, un mort
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 05:54

Un train de banlieue a déraillé mardi près de Barcelone, en Espagne, après l'effondrement d'un mur de soutènement sur les voies, tuant le conducteur et faisant quatre blessés graves, a déclaré un responsable des pompiers.

Cet accident intervient deux jours seulement après la collision entre deux trains à grande vitesse qui a fait 42 morts en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.

Claudi Gallardo, un inspecteur auprès de la brigade des sapeurs-pompiers de Catalogne, a déclaré lors d'une conférence de presse organisée sur les lieux de l'accident que 37 personnes avaient été blessées, dont quatre grièvement, et que le conducteur du train était mort. Il a indiqué que tous les passagers avaient été évacués.

L'effondrement du mur de soutènement a été provoqué par de fortes pluies.

Le trafic a par ailleurs été interrompu mardi soir au sud de Gérone, qui fait également partie du réseau de trains de banlieue de Barcelone, en raison "de l'essieu d'un train qui a déraillé", a fait savoir sur le réseau social X le groupe public Adif, qui gère le réseau ferroviaire espagnol.

(Joan Faus et Sergio Goncalves; version française Camille Raynaud)

