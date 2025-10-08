 Aller au contenu principal
Espagne-Quatre morts dans l'effondrement d'un immeuble dans le centre de Madrid
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 09:54

Les services d'urgence espagnols ont retrouvé les corps de quatre personnes sous les décombres d'un immeuble de six étages qui s'est effondré dans le centre de Madrid mardi, ont annoncé mercredi les autorités locales.

"C'est avec une profonde tristesse que nous confirmons que les pompiers de Madrid ont retrouvé les corps des personnes disparues après l'effondrement", a écrit le maire de la ville, Jose Luis Almeida, sur X.

Le bâtiment qui s'est effondré était en train d'être transformé en hôtel.

Trois des victimes ont été identifiées comme étant des hommes âgés de 30 à 50 ans, originaires d'Équateur, du Mali et de Guinée et employés sur le chantier en tant qu'ouvriers du bâtiment. La quatrième victime a été identifiée comme étant une femme de 30 ans, architecte du projet de rénovation.

Leurs dépouilles ont été retrouvées tôt mercredi, près de 15 heures après l'effondrement de la structure intérieure du bâtiment. Trois autres ouvriers du bâtiment ont été blessés.

Selon le registre en ligne des bâtiments en construction de Madrid, l'immeuble a été construit en 1965. Il a fait l'objet de deux inspections techniques en 2012 et 2022 et a été classé "défavorable" en raison de "l'état général de la façade, de l'extérieur, des cloisons, de la toiture, des toits-terrasses et du système de plomberie et d'assainissement".

L'ancien immeuble de bureaux, situé dans un quartier du centre de Madrid était en train d'être transformé en hôtel quatre étoiles par le promoteur Rehbilita, selon les informations publiées sur son site internet. Rehbilita n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Sa rénovation, approuvée par les autorités municipales en décembre 2024, devait durer deux ans.

(Rédigé par David Latona ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

