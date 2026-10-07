Espagne-Les syndicats appellent à la grève générale le 11 novembre, avant les élections anticipées

par Mireia Merino et David Latona

Les syndicats espagnols ont lancé mercredi un appel à une grève générale liée aux questions de logement le 11 novembre, soit près de deux semaines avant des élections anticipées pour lesquelles la hausse des loyers et les expulsions sont devenues des thèmes de campagne.

Les deux principales centrales syndicales du pays, l'Union générale des travailleurs (UGT) et les Commissions ouvrières (CCOO), ont déclaré s'être accordées sur cette date bien que celle-ci doive encore être formellement approuvée par d'autres syndicats lors d'une réunion prévue plus tard dans la journée.

Il s'agit du premier appel à la grève générale soutenu conjointement par les deux plus grandes organisations syndicales espagnoles depuis 14 ans.

Cette grève viendra s'ajouter à une série de manifestations provoquées par l'expulsion d'une femme de 87 ans à Madrid, à la suite de laquelle des activistes ont installé un campement sur l'une des principales places de la capitale pour réclamer des solutions à une crise du logement qui ne cesse de s'aggraver.

Ces manifestations, ainsi que le rejet par le Parlement de décrets visant à freiner les expulsions et à limiter la hausse des loyers la semaine dernière, ont conduit le président du gouvernement Pedro Sanchez à convoquer des élections anticipéespour le 29 novembre.

Le dirigeant socialiste tente de détourner l'attention de la gestion par son gouvernement de la crise migratoire dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, ainsi que d'une série d'affaires de corruption impliquant son parti et sa famille, pour recentrer le débat sur la crise du logement, estimant pouvoir capitaliser sur le mécontentement croissant lié à la hausse des loyers.

Selon la Banque d'Espagne, le pays souffre d'un déficit d'environ 750.000 logements qui devrait dépasser le million d'unités d'ici à 2028.

Face aux difficultés croissantes d'accès à la propriété, le recours à la location a fortement augmenté et accentué les tensions sur le marché. Le loyer moyen, qui s'élève à 1.176 euros par mois, représente environ 98,7% du salaire mensuel moyen d'un jeune en Espagne, selon le Conseil de la jeunesse espagnole.

"Nous ne pouvons ignorer le fait que le logement absorbe la majeure partie de nos salaires. À quoi bon augmenter le salaire minimum si les coûts du logement augmentent trois, quatre ou cinq fois plus vite ?", a souligné Valeria Racu, porte-parole du Syndicat des locataires.

(Reportage Mireia Merino et David Latona, version française Benjamin Mallet)