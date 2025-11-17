Espagne: la dette publique reflue au 3e trimestre (chiffre provisoire)

Banque d'Espagne à Madrid, le 4 janvier 2020. ( AFP / JAVIER SORIANO )

La dette publique de l'Espagne a atteint au troisième trimestre 103,2% du produit intérieur brut (PIB), en baisse d'un point par rapport à la même période l'an dernier, a annoncé lundi la Banque d'Espagne.

La dette de l'ensemble des administrations publiques espagnoles s'établit en valeur absolue à 1.710 milliards d'euros en septembre, soit une hausse de 4,5% sur un an, indique l'organisme monétaire.

C'est en valeur absolue son niveau le plus haut.

La dette publique espagnole, l'une des plus élevées d'Europe, se situe toutefois 21 points en-dessous du record de la dette enregistré en mars 2021, lorsqu'elle avait atteint un pic de 124,2% du PIB en raison des dépenses engagées pour soutenir l'économie, en grande difficulté, pendant la crise du Covid-19.

Depuis, elle n'a cessé de reculer, notamment en raison de la forte croissance économique du pays, qui a atteint 3,5% du PIB l'an dernier à la faveur d'investissements croissants et de la manne financière rapportée par le tourisme.

En 2024, la dette publique espagnole s'était établie à 101,8% du PIB, selon la Banque d'Espagne.

Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a promis de poursuivre les efforts de réduction de la dette publique cette année, à la faveur d'une croissance attendue à 2,7% par son gouvernement.

En vertu du pacte de stabilité européen, la dette publique des États membres doit rester en théorie inférieure ou égale à 60% du PIB, et le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB.

Mais le Parlement européen et les États membres de l'UE ont introduit une réforme après la crise du Covid-19 permettant plus de flexibilité vis-à-vis de ces règles, jugées obsolètes et dans les faits peu respectées par de nombreux pays.