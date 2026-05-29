Espagne: l'inflation reste stable en mai, à 3,2% sur un an

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

L'inflation est restée stable en mai en Espagne, à 3,2% sur un an, comme au mois d'avril, malgré le contexte international, selon les données provisoires publiées vendredi par l'institut statistique national (INE).

"Dans cette évolution, on note en particulier l’influence à la hausse des transports ainsi que des activités récréatives, sportives et culturelles, dont les prix baissent moins qu’en mai 2025", pointe l'INE dans un communiqué.

Habillement et chaussures voient en revanche leurs prix orienter le taux à la baisse, puisqu'ils décroissent cette année alors qu'ils avaient augmenté en mai 2025. Les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées restent stables alors qu’ils étaient en hausse il y a un an aussi, souligne l'INE.

Le taux annuel de l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires non élaborés et produits énergétiques) augmente quant à lui d’un dixième de point, pour atteindre 2,9 %.

Ces dernières semaines, les marchés énergétiques mondiaux ont été ébranlés par la fermeture du détroit d'Ormuz, voie maritime vitale pour les exportations de pétrole et de gaz en provenance du Golfe, riche en ressources énergétiques, à la suite des attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Pour limiter les effets sur les porte-monnaie des ménages espagnols, le Parlement espagnol a voté en urgence en mars un plan d'aides, comprenant notamment une baisse de la TVA sur le gaz et les carburants de 21% à 10%.

Malgré la hausse des prix, qui demeure la principale préoccupation des Espagnols (notamment concernant le coût du logement), le contexte économique général reste positif dans le pays, où la croissance a atteint 2,8% en 2025, soit près du double de celle de la zone euro.

Au premier trimestre, elle s'est établie à 0,6%, selon des données publiées fin avril par l'INE.