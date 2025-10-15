Espagne: l'inflation du mois de septembre revisée à 3% sur un an

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

L'inflation a atteint 3% sur un an en septembre en Espagne, soit 0,1 point de plus qu'initialement annoncé et 0,3 point de plus qu'au mois d'août, selon les données définitives publiées mercredi par l'Institut national des statistiques (INE).

Selon l'organisme public, ce rebond s'explique principalement par la hausse du prix des transports - qui avaient bénéficié en septembre 2024 de la baisse du prix des carburants et lubrifiants - ainsi que des prix du logement.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les aliments non transformés et les produits énergétiques, se maintient à 2,4%.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons entre les différents pays de la zone euro, a lui aussi atteint 3%, soit 0,3 point de plus par rapport au moins précédent.

La Banque d'Espagne table sur une inflation de 2,1% pour l'année 2025, selon ses dernières prévisions publiées en septembre, soit un niveau tout juste supérieur à l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE).