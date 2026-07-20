Espagne-L'incendie de La Mierla toujours incontrôlable

L'Espagne est en proie depuis cinq jours au plus important incendie de forêt de l'année, dans la province de Guadalajara, dans le centre du pays, alors qu'une vague de chaleur accroît le risque de départs de feu.

L’incendie parti du village de La Mierla s’est étendu à plus de 26.000 hectares et les autorités ont dû évacuer lundi trois autres communes de la zone, soit plus de 1.000 habitants au total.

Près de trente localités étaient encerclées par les flammes, a indiqué le président de la région, Emiliano Garcia-Page, soulignant l’ampleur du défi auquel sont confrontés les pompiers.

Cet incendie survient moins de deux semaines après que l’un des feux de forêt les plus meurtriers qu’ait connus le pays depuis des décennies, près de Bedar, dans la province d’Almería, a fait treize morts.

L’agence météorologique espagnole AEMET a précisé que la vague de chaleur actuelle, la troisième de l’année 2026, devrait durer au moins jusqu’à jeudi, faisant grimper les températures au-delà de quarante degrés Celsius sur une grande partie du Sud-Est et portant le risque d’incendie à des niveaux extrêmes.

Certaines régions pourraient atteindre 42 à 44°C d’ici là, à mesure que de l’air chaud et sec remonte vers le Nord depuis l’Afrique. L’agence a également mis en garde contre d’éventuels orages secs dans les zones montagneuses de l’est de l’Espagne.

Le pays est le plus touché de l'Union européenne (UE) par les incendies cette année. Selon le service de surveillance des feux de forêt Copernicus de l'UE, 104.423 hectares ont brûlé sur le territoire espagnol en 2026, contre 41.781 hectares en France.

En France, le prévisionniste Météo France a placé quatre départements en vigilance rouge aux feux de forêt pour mardi (Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var, Gard) et 28 en vigilance orange.

Dans le Var, un incendie survenu dimanche à Taradeau-Les Arcs a parcouru plus de 200 hectares, sans faire de blessés. La préfecture du Var a fait savoir dans l'après-midi que le feu s'était réactivé. "3 canadairs, 2 bombardiers d’eau et un avion DASH attaquent les flammes", a-t-elle indiqué sur X.

"La semaine qui s’ouvre est une semaine avec un risque assez sévère pour tout le Sud-Ouest et le Sud-Est", a déclaré lundi matin le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, sur France Inter.

(Rédigé par Emma Pinedo; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)