Espagne-Au moins 39 morts après la collision entre deux TGV-médias

(Actualisé avec nouveau bilan, annulations de trains)

Le bilan de la collision entre deux trains à grande vitesse dimanche dans le sud de l'Espagne a été réévalué à au moins 39 morts et 152 blessés, rapportent lundi la chaîne publique espagnole RTVE et Sky News Espagne, citant les services de secours.

L'accident s'est produit dimanche à 19h45 heure locale (18h45 GMT) près d'Adamuz, ville située dans la province de Cordoba à environ 360 kilomètres de la capitale Madrid.

Plus de 200 trains reliant Madrid à la région d'Andalousie située dans le sud du pays, notamment aux grandes villes de Cordoue, Séville et Grenade, ont été annulés lundi, selon RTVE.

Le président du gouvernement Pedro Sanchez a annulé tous ses rendez-vous de la journée, a indiqué son cabinet dans un communiqué lundi.

La cause de l'accident n'est pas encore connue, a déclaré le ministre espagnol des Transports lors d'une conférence de presse nocturne organisée dans la gare madrilène d'Atocha.

Un train opéré par la compagnie privée Iryo, parti de Malaga vers Madrid, "a déraillé à Adamuz, percutant la voie adjacente", a déclaré dimanche le groupe public Adif, qui gère le réseau ferroviaire espagnol.

Le train en direction de Huelva, "qui se déplaçait sur la voie adjacente, a aussi déraillé", a-t-il ajouté sur les réseaux sociaux.

Iryo, détenue en majorité par le groupe ferroviaire public italien Ferrovie dello Stato, a dit dans un communiqué regretter profondément l'accident et avoir activé tous les protocoles d'urgence pour travailler étroitement avec les autorités.

Le second train, opéré par le groupe public espagnol Renfe, se déplaçait à une vitesse d'environ 200 km/h au moment de l'accident, d'après le journal El Pais.

Renfe a déclaré que le déraillement de son train a été provoqué par le déraillement du train Iryo. Plus de 300 passagers se trouvaient à bord du train Iryo, tandis que celui de Renfe comptait environ 100 personnes à bord.

On ignore combien de touristes pouvaient se trouver à bord des deux trains, janvier n'étant pas une période de congés en Espagne.

(Rédigé par Graham Keeley, Aislinn Laing et Victoria Waldersee, avec la contribution de Giulia Segreti ; version française Jean Terzian et Kate Entringer)