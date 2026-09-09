Espace: contrat d'un milliard de dollars entre les Émirats et le français Loft Orbital

Le Grand Palais à Paris, le 9 septembre 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Le concepteur français d'infrastructure satellitaire Loft Orbital a annoncé mercredi la signature d'un contrat d'un milliard de dollars avec la société émiratie Marlan Space pour le lancement de 50 satellites dotés d'intelligence artificielle embarquée.

Marlan Space, filiale du conglomérat d'Abu Dhabi IHC, "pilote un investissement d'un milliard de dollars en France pour construire, avec Loft Orbital, la plus grande infrastructure satellitaire mondiale alimentée par l'IA", a indiqué Loft Orbital.

L'annonce est faite à l'occasion de l'ouverture du Sommet international sur l'espace à Paris.

"Les 50 satellites de la constellation combineront capteurs optiques, radar et capacités d'observation avancées, connectivité permanente et puissance de calcul embarquée, afin de traiter en continu ce qui est observé en orbite", a précisé Loft Orbital.

Cette PME de Toulouse a donné pour exemple la détection de feux de forêt, de missiles ou de menaces diverses contre les infrastructures énergétiques.

L'IA embarquée doit être fournie par le français Mistral AI. Les satellites seront produits par une coentreprise de Loft Orbital et Marlan Space, baptisée Orbitworks.

Le premier lancement est prévu pour octobre. Filiale d'ArianeGroup, "MaiaSpace a été retenu comme partenaire de lancement privilégié pour les satellites qui seront prêts au cours des prochaines années", a révélé Loft Orbital.

"Cette constellation est une première mondiale: nous passons d'un modèle où l'on attend les données, à un modèle où l'orbite délivre des données, analyse et décide. Il s'agit de l'avènement d'une IA agentique spatiale", a expliqué le cofondateur de Loft Orbital, Pierre-Damien Vaujour, cité dans un communiqué.