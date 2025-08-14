Erik Prince (ex-Blackwater) dit avoir conclu un accord pour dix ans avec Haïti

par Anna Hirtenstein, Sarah Morland et Harold Isaac

Erik Prince, riche homme d'affaires américain spécialisé dans la sécurité privée et proche de Donald Trump, a déclaré lors d'une interview à Reuters avoir conclu un accord avec le gouvernement de Port-au-Prince pour déployer des forces à Haïti pendant dix ans afin de lutter contre les gangs et sécuriser la collecte de taxes.

L'ancien patron de la société Blackwater, dissoute après avoir été mise en cause pour la mort de 14 civils en Irak en 2007, prévoit de stabiliser dans un premier temps la sécurité du pays où sévissent de nombreux gangs armés avant de participer à la conception et la mise en place d'un système de collecte de taxes sur les produits importés en Haïti depuis la République dominicaine voisine.

Il a dit se donner un an pour reprendre le contrôle des principaux axes routiers et territoires aux mains de bandes armées. "L'un des principaux critères de succès pour moi sera de pouvoir rouler de Port-au-Prince à Cap Haïtien dans une voiture légère sans être stoppé par les gangs", a-t-il déclaré.

Il n'a pas précisé la somme que verserait Haïti à sa société ni le montant des taxes qu'elle espérait récupérer.

Laurent Saint-Cyr, le nouveau président du Conseil de transition haïtien qui a pris ses fonctions le 7 août, n'a pas donné suite à des demandes de commentaire, ni son prédécesseur à la tête de cette institution collégiale mise en place en 2024.

Vectus Global a commencé à intervenir en mars dernier à Haïti, principalement en déployant des drones en coordination avec une force dirigée par le gouvernement haïtien.

Selon une source au fait des activités de la société sur place, Vectus devrait intensifier sa lutte contre les gangs au cours des prochaines semaines en déployant, en coordination avec la police haïtienne, plusieurs centaines d'hommes venus des Etats-Unis, d'Europe et du Salvador, qu'ils soient tireurs d'élite ou spécialistes du renseignement et des communications, ainsi que des hélicoptères et des navires. Parmi eux figurent des francophones et créolophones.

Erik Prince, ancien militaire des forces spéciales âgé de 56 ans, a fondé Blackwater en 1997 avant de vendre la société en 2010 après que plusieurs de ses employés ont été reconnus coupable du meurtre de 14 civils désarmés à Bagdad, des employés graciés par Donald Trump lors de son premier mandat à la Maison blanche.

Depuis le retour au pouvoir du président républicain, Erik Prince a notamment conseillé l'Equateur pour lutter contre les organisations criminelles et conclu un accord avec la République démocratique du Congo pour aider à la sécurisation de ses ressources minières.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)