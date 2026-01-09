 Aller au contenu principal
Eric Ciotti entendu dans une enquête sur des soupçons de fichage
information fournie par AFP 09/01/2026 à 18:33

Eric Ciotti à l'Assemblée nationale, le 5 décembre 2025, à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

Eric Ciotti, candidat UDR-RN à la mairie de Nice, a été entendu vendredi en audition libre à Nanterre dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de fichages illégaux, a-t-on appris de source proche du dossier confirmant une information du Parisien.

"Il est particulièrement serein dans la mesure où aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée", a assuré son avocat, Me Franck de Vita, dans un communiqué en fin de journée.

L'avocat a dans le même temps regretté "une nouvelle violation du secret de l'enquête", propre à alimenter "des polémiques artificielles et des tentatives de diversion", malgré la délocalisation de l'audition par mesure de discrétion.

Cette enquête préliminaire avait été ouverte en mai par le parquet de Nice du chef d'"enregistrement ou conservation de données à caractère personnel sensibles sans le consentement des intéressés" et des perquisitions avaient été menées en août.

Selon le quotidien Nice-Matin, ces perquisitions visaient le siège du Conseil départemental, que M. Ciotti a présidé de 2008 à 2017 et où il est encore à la tête de la commission des finances.

Selon Libération, l'enquête fait suite au signalement d'un "lanceur d'alerte anonyme" sur l'existence de fichiers mis en place par l'équipe de M. Ciotti et listant les noms de plusieurs centaines de Niçois présentés comme influents - responsables associatifs, commerçants, etc. -, pour certains suivis de mentions d'une religion, d'une origine, d'un handicap ou d'éléments comme "propriétaire foncier".

Contacté par l'AFP, le parquet de Nice s'est refusé à tout commentaire.

