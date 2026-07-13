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Épargne : le taux du Livret A va augmenter cette semaine
information fournie par Boursorama avec Media Services 13/07/2026 à 10:16

Des experts s'attendent à un nouveau taux à 1,8%, contre 1,5% à l'heure actuelle.

( AFP / DENIS CHARLET )

( AFP / DENIS CHARLET )

Le taux du Livret A va remonter cette semaine, après une lente descente depuis 2025. Cette hausse, qui sera annoncé par la Banque de France et le ministre de l'Économie sera une première depuis début 2023.

"On est en train de finaliser les calculs mais le taux du Livret A va augmenter, on annoncera ça avec la Banque de France d'ici la mi-juillet", avait assuré sur BFMTV le 30 juin le locataire de Bercy, Roland Lescure. La Banque de France et Bercy semblent se diriger vers une annonce mercredi, pour un nouveau taux applicable le 1er août.

Techniquement, le nouveau gouverneur de la banque centrale Emmanuel Moulin, ex-secrétaire général de l'Élysée nommé à ce poste en mai, proposera un taux au ministre de l'Économie, qui l'avalisera.

Le taux de rémunération du produit d'épargne le plus populaire en France était tombé cette année à 1,5%, après un plateau à 3% atteint en 2023, suivi à partir de 2025 d'une longue descente. La remontée attendue cette semaine est la conséquence logique de la poussée de l'inflation au printemps , qui a culminé à 2,4% sur un an au mois de mai, selon l'Insee, sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient.

Le taux du Livret A, valable aussi pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), dépend pour partie de l'évolution des prix en France, et pour une autre partie de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Plusieurs spécialistes de l'épargne ont sorti la calculette ces derniers jours. Le directeur des études économiques à l'IESEG School of Management Eric Dor et le directeur du Cercle de l'épargne, un centre de réflexion sur l'épargne adossé à un assureur, Philippe Crevel, tablent tous les deux sur un nouveau taux du Livret A à 1,8% .

444,6 milliards d'euros cumulés

Ce bol d'air pour les épargnants n'est pas forcément du goût des banquiers , qui rémunèrent une partie des intérêts et vendent un produit concurrent, plus rémunérateur pour eux : les contrats d'assurance vie. Le match est déséquilibré depuis plusieurs trimestres, puisque les fonds euros de l'assurance vie, au capital garanti comme le Livret A, proposent une rémunération de 2,63% en moyenne. Une différence de taille à noter cependant : ce taux est brut, et non net, comme celui du Livret A. La fiscalité, selon l'ancienneté du contrat, peut amputer les rendements des fonds euros de près d'un tiers, de sorte que la moyenne retomberait à... 1,8%.

Les 58 millions de Livret A cumulaient fin mai 444,6 milliards d'euros, selon les derniers chiffres partagés par la Caisse des dépôts, qui rémunère aussi une partie des intérêts versés en début d'année. Ce montant a peu évolué depuis début 2025, lorsque le taux du Livret A a commencé à devenir moins attractif. L'assurance vie, en face, fait le plein : les contrats cumulaient 2.162 milliards d'euros à la fin du mois de mai (soit 117 milliards de plus qu'un an auparavant), selon la fédération professionnelle France assureurs.

La Banque de France et le ministère de l'Économie et des Finances annonceront également en milieu de semaine le prochain taux du Livret d'épargne populaire (LEP), aujourd'hui à 2,5% et réservé aux ménages modestes. Ce dernier livret peine à trouver son public, malgré un taux attractif et des objectifs d'ouvertures ambitieux, portés depuis plusieurs années par la Banque de France mais non atteints.

Le produit n'est en effet pas beaucoup mis en avant par les banques, dans leurs campagnes publicitaires, en agences ou encore sur leurs sites internet, même dans les espaces dédiés à l'épargne. Son taux pourrait a minima être maintenu à 2,5%, voire augmenter jusqu'à 2,8%, selon messieurs Crevel et Dor.

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