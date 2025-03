Éolien : des fabricants chinois au quatre premières places mondiales du secteur

Au total, 121,6 gigawatts (GW) d'éoliennes ont été mis en service en 2024, soit deux fois plus qu'en 2019.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Dans un marché en pleine explosion, le secteur des turbines éoliennes est totalement écrasé par la domination de la Chine, qui occupe les quatre premières places des plus gros fabricants, a rapporté lundi 17 mars le cabinet BloombergNEF.

Sur les dix plus grands fabricants de turbines dans le monde, six sont des industriels chinois , détaille le cabinet dans une étude sur le secteur. Dans le même temps, les fabricants européens et américains sont sortis du top trois, ajoute-t-il. Le plus grand fournisseur mondial d'éoliennes est le chinois Goldwind, avec 19,3 GW de nouvelle capacité ajoutée en 2024, précise-t-il. Il est suivi par ses compatriotes Envision (14,5 GW), Windey (12,5 GW) et Mingyang (12,2 GW). Le danois Vestas est cinquième avec 10 GW.

Le marché chinois a représenté l'an dernier 70% des installations dans le monde , selon BloombergNEF.

Au total, 121,6 gigawatts (GW) d'éoliennes ont été mis en service en 2024, soit deux fois plus qu'en 2019, selon BNEF. Environ 109,9 GW (90%) des capacités ajoutées concernaient l'éolien terrestre tandis que 11,7 GW étaient de l'éolien en mer, la Chine représentant plus de la moitié des capacités ajoutées (6,1 GW).

L'Allemagne en tête pour l'éolien offshore

Hors Chine, les installations éoliennes ont reculé de 10% par rapport à 2023.

Le marché américain s'est contracté pour la quatrième année consécutive, avec 5,4 GW installés en 2024, soit le plus bas niveau observé en une décennie en raison de délais de livraisons de turbines quasi-doublés, de pénuries de transformateurs et de taux d'intérêt élevés. En revanche et en dépit de "vents contraires" depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, ouvertement opposé à l'éolien en mer, le marché dispose toujours d'un nombre important de projets en préparation, souligne BloombergNEF.

"Les projets éoliens en mer sont plus vulnérables aux changements de politique du gouvernement américain sous la présidence de Donald Trump que les projets terrestres", souligne Oliver Metcalfe, responsable de la recherche sur l'éolien chez BloombergNEF. "L'industrie éolienne terrestre bénéficie d'un soutien bipartisan plus important et constitue une option économiquement attractive dans de nombreux endroits où la demande d'électricité augmente."

Dans l'éolien offshore, l'allemand Siemens Gamesa a repris la première place des fournisseurs de turbines, devant Vestas et les industriels chinois pour la première fois depuis 2020.