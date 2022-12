Environnement : ArcelorMittal se tourne vers les ferrailleurs pour tenir ses engagements

L'acier recyclé et réutilisé en tant que matière première secondaire permet de développer une économie circulaire qui s'attire les faveurs des autorités européennes.

Un site d'ArcelorMittal, à Dunkerque (illustration) ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Dans l'objectif de réduire ses émissions de carbone, ArcelorMittal a annoncé sa quatrième acquisition d'un ferrailleur depuis le début de l'année, avec la signature d'un accord pour acquérir l'entreprise polonaise de recyclage de métaux Zaklad Przerobu Zlomu (Zlomex). ArcelorMittal, qui n'a divulgué aucun montant d'investissement, compte sur l'augmentation de ses volumes de recyclage d'acier et de ferrailles pour produire de l'acier neuf, afin de respecter ses engagements climatiques plus importants en Europe que dans le reste du monde.

Si ArcelorMittal prévoit de réduire de 25% l'intensité de ses émissions mondiales de CO2 en 2030 par rapport à 2018, l'effort de réduction en Europe doit être de -35% dans le même temps, ont rappelé les dirigeants du groupe depuis plusieurs mois.

La clôture de la transaction polonaise, "soumise aux approbations réglementaires habituelles", est prévue "au cours du premier semestre 2023", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Zlomex exploite des parcs de ferraille à Cracovie et Varsovie qui ont traité et expédié l'an dernier près de 400.000 tonnes de ferrailles ferreuses. Le groupe est de longue date un fournisseur des usines ArcelorMittal à Dqbrowa Gornicza et Varsovie.

Très lourds investissements à venir

Début décembre, ArcelorMittal avait annoncé l'acquisition de Riwald Recycling aux Pays Bas. La clôture de cette transaction est attendue "d'ici la fin janvier 2023". En mai, le groupe français avait annoncé l'achat de 10 unités de recyclage de métal dans le sud de l'Allemagne, auprès du groupe allemand Alba International Recycling. Et en mars, il avait acquis John Lawrie Metals ltd en Ecosse. A elles trois, ces sociétés ont traité plus d'un million de tonnes de ferrailles en 2021.

L'acier recyclé et réincorporé dans le cycle de production en tant que matière premiere secondaire favorise l'émergence d'une économie circulaire encouragée par l'UE, et permet de réduire l'empreinte environnementale du secteur des métaux fortement émetteur.

Néanmoins, pour parvenir à l'objectif 2050 de zero émissions nettes, le siderurgiste compte aussi sur d'autres procédés plus innovants, comme l'utilisation de la réduction directe du minerai de fer par l'hydrogène (abandonnant ainsi l'utilisation du charbon fossile), les fours électriques et la capture du CO2, qui nécessitent tous de très lourds investissements et pour lesquels il attend aussi des aides européennes à la décarbonation.