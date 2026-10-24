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Environ 1.200 Palestiniens déplacés à Hébron par une opération militaire israélienne
information fournie par Reuters 24/10/2026 à 18:11

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L'armée israélienne a contraint environ 1.200 Palestiniens à quitter leurs foyers à Hébron, en Cisjordanie occupée, a déclaré samedi un responsable palestinien, au lendemain d'une attaque qui a coûté la vie à deux soldats israéliens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré vendredi que l'armée lancerait une opération de grande envergure après la mort des soldats, tués lorsque deux Palestiniens ont ouvert le feu sur un poste de contrôle militaire près de la ville. Les deux assaillants ont été abattus.

L'armée a dit mener une opération dans deux quartiers qui jouxtent le poste de contrôle attaqué vendredi à la recherche de suspects et d'armes et pour y procéder à des destructions de bâtiments.

L'Autorité palestinienne a critiqué cette opération, la qualifiant de "punition collective".

Youssef Zouhair al Jabari, le maire de Hébron, a déclaré qu'environ 1.300 personnes risquaient de perdre leur logement, en plus des 1.200 déjà déplacées.

Il a ajouté que ces opérations israéliennes étaient motivées par les élections législatives de mardi, lors desquelles la coalition de droite de Benjamin Netanyahu pourrait perdre sa majorité, selon les sondages d'intention de vote.

"Netanyahu et les ministres extrémistes de son gouvernement tentent de remporter le plus grand nombre possible de voix parmi les colons", a-t-il dit.

Des habitants de Hébron ont déclaré à Reuters que l’armée avait expulsé de nombreuses personnes n’ayant aucun lien avec les assaillants palestiniens.

"Nous appelons les autorités à nous soutenir, car nous ne sommes impliqués dans rien de tout cela. Il y a des enfants. Nous sommes isolés ; nous ne faisons rien. Tout cela est arbitraire", a déclaré Majdi Nasser, l’un des habitants chassés de son domicile.

Dans toute la Cisjordanie, Israël a bloqué les accès à la plupart des villes et villages palestiniens, restreignant considérablement la liberté de circulation des habitants.

(Reportage de Pesha Magid et Mussa Qawasma ; version française Tangi Salaün)

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