Entretien téléphonique entre Trump et le président colombien

Le président américain Donald Trump s'est entretenu par téléphone mercredi après-midi avec son homologue colombien Gustavo Petro, ont annoncé les deux dirigeants, dans un contexte de tensions entre Washington et Bogota.

Il s'agissait du premier appel téléphonique entre les deux chefs d'Etat depuis que Donald Trump a déclaré que l'idée d'une opération militaire américaine contre la Colombie lui "paraissait bonne".

"Cela a été un grand honneur de parler avec le président de la Colombie, Gustavo Petro, qui m'a téléphoné pour m'expliquer la situation en matière de drogues et concernant d'autres désaccords que nous avons eu. J'ai apprécié le fait qu'il m'appelle et le ton qu'il a employé et j'ai hâte de le rencontrer dans un avenir proche", a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Le locataire de la Maison blanche a ajouté que des préparatifs en vue d'une rencontre à Washington étaient en cours. Il n'a toutefois pas fourni de détails sur un éventuel calendrier.

"Nous nous sommes entretenus par téléphone pour la première fois depuis qu'il est devenu président", a dit Gustavo Petro à ses partisans lors d'un événement organisé à Bogota pour célébrer la souveraineté de la Colombie.

Le dirigeant colombien a ajouté qu'il avait demandé une reprise du dialogue entre les deux pays.

Une source au sein du cabinet de Gustavo Petro a déclaré à Reuters que la conversation avait été "cordiale" et "respectueuse".

Gustavo Petro s'est opposé aux frappes effectuées par l'administration américaine dans les Caraïbes contre ce que Washington a présenté comme des navires suspectés de transporter de la drogue. Les Etats-Unis ont mené plus de 30 frappes, qui ont fait au moins 110 morts, contre de tels navires depuis le mois de septembre.

(Luis Jaime Acosta à Bogota, Ryan Patrick Jones à Toronto et Iñigo Alexander à Mexico; version française Camille Raynaud)