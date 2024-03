Entreprises : les femmes restent largement minoritaires dans les directions, selon une étude

L'Oréal, première société française du classement, n'arrive qu'en neuvième position. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Si la France détient le meilleur score en matière d'égalité hommes-femmes, le chemin à parcourir reste encore long dans les pays développés. Selon une étude publiée ce jeudi 1er mars, les femmes restent en effet largement minoritaires dans les directions de grandes entreprises et n'occupent que 30% des places dans les conseils d'administration .

Dans les marchés développés, "seuls 7% des PDG et 17% des directeurs financiers sont des femmes", pointe l'organisation Equileap dans son étude, qui a évalué 3.795 entreprises cotées en Bourses, représentant 103 millions d'employés. Pas plus de 9% des entreprises ont une femme à la présidence de leur conseil d'administration et seulement "quinze entreprises comptent aujourd'hui une femme (à ces) trois postes de direction, contre 2.590 entreprises où un homme occupe les trois postes de direction." Une "disparité" qui souligne "la nécessité d'efforts" en matière d'inclusion pour ces entreprises cotées, souligne Equileap.

Seule une entreprise allemande est dans le top 100

"La bataille pour l'égalité des sexes est toujours en cours, et bien que le score moyen des entreprises ait augmenté progressivement, le rythme est particulièrement lent", note Diana van Maasdijk, PDG d'Equileap. Parmi les 27 pays étudiés, la France arrive, comme en 2023, en tête devant l'Espagne. Le Royaume-Uni, la Norvège et les Pays-Bas se partagent la troisième place. 21 indicateurs ont permis d'établir un classement des Etats et entreprises les plus performantes en matières d'égalité hommes-femmes, comme l'équilibre entre les sexes, les écarts de rémunérations, les politiques de congé parental ou de lutte contre le harcèlement sexuel.

La première société française du classement, L'Oréal, n'arrive qu'en neuvième position, derrière l'opérateur australien de transports Transurban en première place. Publicis, puis Kering et Sanofi à égalité, complètent le podium français. Les entreprises américaines "restent mal représentées dans le classement" des 100 entreprises les mieux notées, avec seulement 15 sociétés y figurant alors que près de 1.600 ont été étudiées dans le pays. Si un nombre similaire d'entreprises a été analysé pour l'Allemagne et la France, seule une entreprise allemande est dans le top 100, contre 12 groupes français.