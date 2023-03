Enseignes en faillite : comment Beauvais veut sauver son centre-ville

Un magasin Jules, une agence Crédit agricole, un bistro, un Pimkie, un Promod… À y regarder les vitrines, la place Jeanne-Hachette de Beauvais (Oise) ressemble à beaucoup d'autres, reconnaît Charles Locquet, adjoint au maire chargé de l'Action cœur de ville. « Vous avez là le linéaire classique d'un centre-ville français. » Des enseignes connues de tous, mais en grande difficulté.

Pimkie, vendue début février, va fermer des dizaines de magasins. Jules, sauvée de justesse il y a quelques années, est encore fragile. Un peu plus loin, les Galeries Lafayette, franchisées au groupe de Michel Ohayon, sont en procédure de sauvegarde. De l'autre côté de la place, juste à côté de la mairie, l'enseigne Burton of London est menacée, et a fermé subitement une soixantaine de magasins fin février. Plus haut dans la rue, Camaïeu a déjà fermé ses portes, fin 2022. L'emplacement est encore vide.

Camaïeu, Go Sport, Galeries Lafayette : Michel Ohayon, une chute sans fin

« C'est préoccupant, car si toutes disparaissaient coup sur coup, ce serait compliqué de remplir toutes ces cellules commerciales », s'inquiète l'élu. Une nouvelle difficulté malvenue pour des centres-villes déjà bien secoués. Le taux de vacance commerciale, de 7,2 % en moyenne en 2012, atteignait 11,9 % en 2018, selon le baromètre de Procos, la fédération représentative du commerce spécialisé. L'évolution est encore plus marquée dans les villes

... Source LePoint.fr