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ENQUÊTE-Football-L'Écosse et Haïti visent une victoire cruciale pour leur premier match, avant des adversaires plus coriaces
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 15:58

* L'Écosse et Haïti ont besoin d'un bon départ à Boston

* Les deux équipes ont réalisé une bonne fin de saison avant la Coupe du monde

* Le Brésil et le Maroc attendent dans le groupe C

par William Schomberg

L'Écosse et Haïti ne peuvent pas se permettre de démarrer leur campagne en Coupe du monde en douceur lorsqu'elles s'affronteront samedi, les deux équipes ayant besoin d'une victoire rapide pour leur premier match du tournoi avant d'affronter des adversaires plus coriaces lors des deux rencontres suivantes.

Le Brésil, quintuple champion du monde, et le Maroc – qui a battu l'Espagne et le Portugal pour atteindre les demi-finales en 2022 – font également partie du groupe C, ce qui met la pression sur les Grenadiers, entraînés par le Français Sébastien Migne, et sur l'Écosse de Steve Clarke pour qu'ils remportent les trois points au Boston Stadium.

Aucun de ces deux pays n’a jamais atteint la phase à élimination directe d’une Coupe du monde : Haïti a perdu ses trois matches de groupe lors de sa seule participation en 1974, tandis que l’Écosse a échoué dès le premier tour lors de ses huit participations.

Mais l'élargissement de la compétition et l'introduction cette année des seizièmes de finale rendront la qualification plus facile que jamais, et un total de trois points en phase de groupes, associé à une différence de buts respectable, devrait suffire.

Les deux équipes se rendent à Boston en pleine confiance.

DE BONS MATCHS DE PRÉPARATION

L'Écosse a marqué huit buts en deux matches de préparation contre Curaçao et la Bolivie, n'en concédant qu'un seul. Steve Clarke, qui mène les Écossais vers leur première Coupe du monde depuis 1998, a déclaré qu'il était confronté à des "problèmes fantastiques" pour sélectionner son onze de départ, plusieurs joueurs étant en grande forme.

Lawrence Shankland, récemment recruté par les Rangers de Glasgow, a marqué trois buts lors des deux derniers matches amicaux, tandis que l'attaquant de Turin Che Adams a inscrit un doublé contre la Bolivie. Le milieu de terrain écossais Ryan Christie a déclaré à la BBC que personne ne sous-estimait Haïti – classé 83e par la FIFA – "mais cela nous donne l’occasion de prendre un bon départ. Quand on regarde le groupe, c’est sans doute le plus facile sur le papier."

Haïti – renforcé par l’arrivée de Jean-Ricner Bellegarde et Wilson Isidor, qui ont tous deux une expérience de la Premier League anglaise – a écrasé la Nouvelle-Zélande 4-0 avant de concéder deux buts en fin de match et de s’incliner 2-1 face au Pérou lors de ses matches de préparation à la Coupe du monde.

Les insulaires des Caraïbes, qui ont disputé leurs matches de qualification pour la Coupe du monde à l’étranger en raison des guerres de gangs en Haïti, s’appuient sur des joueurs évoluant à l’étranger, à la seule exception du milieu de terrain Woodensky Pierre. Sébastien Migne, l’entraîneur, n’a jamais mis les pieds en Haïti. Alors que l'Écosse peut compter sur sa bruyante "Tartan Army" de supporters en déplacement, Haïti devrait également être acclamé à Boston, qui abrite la troisième plus grande communauté haïtienne des États-Unis.

(Rédigé par William Schomberg; version française Clément Martinot)

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