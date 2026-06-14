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ENQUÊTE-Football/Coupe du monde-Erling Haaland veut lancer sa Coupe du monde en trombe face à l'Irak
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 18:57

par William Schomberg

Erling Haaland, véritable machine à marquer, cherchera à ouvrir son compteur en Coupe du monde dès mardi, lorsque la Norvège affrontera l'Irak pour mettre fin à près de trois décennies d'absence de son pays dans la compétition reine du football mondial.

Cet avant-centre géant et dévastateur a inscrit 16 buts lors des huit matches de qualification de la Norvège pour la Coupe du monde et a signé un total inégalé de 27 buts en Premier League pour Manchester City la saison dernière.

Soutenu par un effectif prometteur comprenant notamment le meneur de jeu d'Arsenal Martin Ødegaard et les ailiers Antonio Nusa et Oscar Bobb, Erling Haaland veut renforcer ses chances de remporter le Soulier d'or de la FIFA face à une équipe irakienne qui participe à la Coupe du monde pour la première fois depuis 40 ans.

Erling Haaland se retrouvera face à son concurrent le plus sérieux pour ce titre, Kylian Mbappé, lorsque la Norvège affrontera la France lors de son dernier match du groupe I, le 26 juin.

Avant cela, l'Irak et le Sénégal l'attendent, la rencontre de mardi contre les Lions de Mésopotamie à Boston marquant le premier match de la Norvège en Coupe du monde depuis 1998, année où elle s'était inclinée face à l'Italie en huitièmes de finale.

Cette défaite a été suivie d’une chute spectaculaire pour une équipe qui avait atteint son apogée en se classant deuxième au classement mondial de la FIFA au début des années 1990.

Aujourd’hui, la Norvège a inscrit le plus grand nombre de buts parmi les équipes européennes lors des qualifications pour la Coupe du monde. Alexander Sørloth, le partenaire d’attaque d’Erling Haaland, en a marqué cinq, tandis que Thelo Aasgaard en a inscrit quatre. Forte de cette efficacité offensive, la Norvège pourrait disputer à la France la tête du groupe I.

Mardi, elle affrontera l’Irak, dont le parcours jusqu’à Boston est passé par une éprouvante campagne de qualification de 21 matches. Celle-ci s’est déroulée dans un contexte compliqué, marqué par des perturbations de transport liées à la guerre entre les USA et Israël contre l'Iran. Elle s’est toutefois conclue par une victoire contre la Bolivie lors des barrages intercontinentaux au Mexique.

Le sélectionneur de l'équipe irakienne Graham Arnold a mené son pays natal, l'Australie, en huitièmes de finale lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, où les Australiens ont été battus par l'Argentine, future championne du monde.

L'attaquant Aymen Hussein, qui a inscrit le but qualificatif de l'Irak pour la phase finale, cherchera à voler un peu de la vedette à Erling Haaland.

En plus de contenir la menace que représente le grand Norvégien, l'Irak devra maîtriser ses émotions après plusieurs cartons rouges récents, dont un lors de son dernier match de préparation, une défaite face au Venezuela (0-2), où l'attaquant Ali Youssef a reçu un carton rouge direct.

(Rédigé par William Schomberg ; version française Jérôme Terroy )

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