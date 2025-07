Energie : vieillissement d'infrastructures, climat... un débat public sur le réseau électrique de demain organisé dès la rentrée

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le Schéma de modernisation défini par RTE, le gestionnaire français des lignes à haute tension, prévoit plus de 90 milliards d'euros d'investissement sur 15 ans, dans un scénario de neutralité carbone.

Quatre mois pour discuter du réseau électrique de demain. La modernisation du réseau électrique français et de ses infrastructures fera l'objet d'un débat public organisé en France dès le 4 septembre, a annoncé jeudi 24 juillet la Commission nationale du débat public (CNDP). Le débat se déroulera jusqu'au 14 janvier 2026.

Le public est invité à s'exprimer sur le "Schéma décennal de développement du réseau" prévu par RTE, le gestionnaire français des lignes à haute tension. Le réseau de transport d'électricité en France est de fait confronté à des défis : vieillissement d'infrastructures construites majoritairement dans les années 1970 et 1980, adaptation au changement climatique (crues, tempêtes, incendies...), évolution des modes de production et consommation d'énergie, réindustrialisation du pays, objectifs de transition énergétique. Le Schéma de modernisation défini par RTE prévoit plus de 90 milliards d'euros d'investissement sur 15 ans, dans un scénario de neutralité carbone.

"Comment adapter notre réseau aux défis énergétiques, climatiques et territoriaux ? est la question que posera le débat", souligne la CNDP : pourquoi un schéma d'une telle ampleur ? quelles conditions pour le réaliser ? quels enjeux environnementaux et paysagers? etc. Pour permettre la mobilisation la plus large, des événements seront prévus en physique (réunions, forums, ateliers citoyens…) et en ligne (webinaires, cartographie interactive, quizz, plateforme participative…).