"Encore un soir": Céline Dion s'apprête à remonter sur scène, devant des fans bouillants

Un panneau publicitaire de la chanteuse canadienne Céline Dion annonçant les dates de ses prochains concerts à Paris, à la Porte de Saint-Ouen, dans le nord de Paris, le 31 mars 2026 ( AFP / Anna KURTH )

Grand retour imminent: Céline Dion s'apprête à donner samedi soir le coup d'envoi d'une série de concerts près de Paris, un retour inespéré pour ses fans du monde entier et un symbole de sa résilience, après plus de six ans loin de la scène.

Les portes de la Plenitude Arena, la plus grande salle couverte d'Europe, à Nanterre (ouest de la capitale), se sont ouvertes après 18h00, deux heures environ avant le début du concert, qui doit durer autant.

La foule qui s'y dirige, majoritairement féminine, arbore notamment robes ou tops à sequins, joues pailletées et t-shirts à l'effigie de la star ou en clin d'œil à ses tubes.

"C'est irréaliste d'être ici! J'étais sûre qu'on ne la reverrait pas, surtout avec une série de concerts comme elle fait là", s'enthousiasme Elisabeth Landry, Québécoise de 38 ans, qui réside près de la ville natale de la star, Charlemagne.

"On a bien compris que ça allait être moins puissant qu'avant, moins aigu, un peu plus comme sa dernière chanson", sortie en juillet "Bonjour, pardon, merci", note cette fan, heureuse et "un peu fébrile".

Plus tôt dans l'après-midi, de nombreux spectateurs avaient déferlé dans ce quartier d'affaires de La Défense, accueillis dans les transports en commun par des agents équipés de mains géantes en carton indiquant "J'irai où tu iras et c'est par là".

La diva québecoise était sortie de son palace parisien vers 13H45 sous les acclamations de centaines de fans.

Depuis qu'elle a quitté Las Vegas pour la France fin août, la chanteuse aux plus de 260 millions d'albums vendus a enchaîné les répétitions en vue de ces retrouvailles, sans rien dévoiler. Seul indice: "Mettez-vous de bonnes chaussures !", a-t-elle lancé.

Plusieurs centaines d'euros

Pendant deux semaines, elle a aussi transformé le compte à rebours jusqu'au début de sa résidence en une sorte de première partie inédite: apparitions presque quotidiennes, échanges avec des admirateurs capables de l'attendre jusqu'au milieu de la nuit... Sans oublier l'avalanche de produits dérivés, des T-shirts aux macarons.

A 58 ans, Céline Dion se trouve face à un nouveau défi de taille, après avoir surmonté en 2016 le décès de René Angélil, son impresario et le père de ses trois fils.

Après l'annulation de sa dernière tournée en mars 2020 en raison de la pandémie, sa volonté de remonter sur scène avait été contrariée par le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable qui lui empoisonne l'existence depuis une vingtaine d'années, pour laquelle elle n'a été diagnostiquée qu'en 2022.

A la merci d'un nouvel épisode violent de paralysie, elle avait alors livré des nouvelles alarmantes de sa santé, puis s'était éclipsée pour se soigner.

La surprise fut donc totale lorsqu'elle est réapparue, deux ans plus tard, sur la tour Eiffel pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris avec une interprétation de l'"Hymne à l'amour" d'Edith Piaf qui l'a élevée au rang d'icône.

Des fans de la chanteuse canadienne Céline Dion chantent lors d'un "Karaoké géant" organisé en son honneur devant le monument de la Rotonde Stalingrad à Paris, le 11 septembre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

L'annonce au printemps de cette nouvelle résidence - 16 concerts d'ici mi-octobre, 10 en mai 2027 - produite par le géant américain AEG Presents a mis ses fans en ébullition.

Mais décrocher un billet s'est apparenté à un parcours du combattant, avec des tarifs pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros, jugés rédhibitoires par certains.

Performance scrutée

Le spectacle de samedi, devant quelque 30.000 personnes, sera scruté de près, entre la scénographie signée Willo Perron, les tenues, les morceaux choisis avec son directeur musical Scott Price, et surtout la capacité de Céline Dion à encore pouvoir les interpréter, trois soirs par semaine.

Première artiste féminine à remplir le Stade de France en 1999, elle sait toutefois se préparer aux performances qu'exige son répertoire.

"My Heart Will Go On" ("Titanic", 1997) et "I'm Alive" (2002) font partie des incontournables tubes anglophones.

Les fans francophones plébiscitent davantage "Pour que tu m'aimes encore" et "J'irai où tu iras", deux classiques issus de son album "D'eux" (1995), créé avec la complicité de Jean-Jacques Goldman, son auteur-compositeur fétiche. Deux inédits sont par ailleurs sortis en 2026, prélude à un nouvel album.

Le retour de la star suscite une vraie Célinemania: à Paris, des séances de karaoké ont attiré des milliers de personnes et, vendredi soir, la vasque olympique s'est élevée, notamment auréolée de son prénom, comme pour raviver le souvenir des Jeux.