En quoi consiste la course des spermatozoïdes organisée par deux étudiants américains ?

Depuis le 25 avril 2025, un buzz viral affole les réseaux sociaux : deux jeunes Américains, Asher et Tristan, étudiants dans des universités californiennes prestigieuses et rivales, s'affrontent devant un microscope connecté dernier cri et une foule en délire. Derrière eux, sur grand écran, leurs propres spermatozoïdes s'agitent frénétiquement sur une lame de verre humidifiée. « Prêts ? Partez ! » annoncent-ils avec l'enthousiasme d'un commentateur d'e-sport.

Bienvenue dans Spermule 1 , une pseudo-compétition retransmise en direct, où les gamètes remplacent les chevaux de course. Derrière cette mise en scène potache, une vraie start-up : Sperm Racing, lancée par de jeunes millionnaires de la tech et des cryptos, qui prétendent vouloir sensibiliser au déclin de la fertilité masculine… tout en assumant un marketing volontairement provocateur. Leur manifeste évoque un sujet « dont personne ne parle vraiment », dans un ton qui flirte parfois avec l'idéologie pronataliste. Un discours dans l'air du temps, alors que certaines figures de la tech comme Elon Musk affirment que « la civilisation va s'effondrer si les gens n'ont pas plus d'enfants ».

En toile de fond, une rhétorique très masculine, parfois teintée de virilisme, qui transforme la santé reproductive en compétition de performance, entre fascination scientifique, malaise social et humour de vestiaire. De quoi s'interroger : peut-on vraiment sensibiliser