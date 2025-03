En France, l’obésité augmente, le surpoids stagne

Les chiffres concernant l'obésité continuent de grimper de manière préoccupante en France métropolitaine. En 2024, selon les chiffres de l'Observatoire français d'épidémiologie de l'obésité (OFÉO), 17,9 % des adultes résidant dans l'Hexagone sont en situation d'obésité. Considérés simultanément, l'obésité et le surpoids concernent près d'un adulte sur 2 (48,8 %). Réalisée dans la continuité des enquêtes coordonnées par l'Inserm réalisées entre 1997 et 2012 (Obépi-roche), puis en 2020 (Obépi), l'étude de 2024 montre une augmentation significative de l'obésité dans la population.

La prévalence est ainsi passée de 8,5 % en 1997 à 15 % en 2012 et 17 % en 2020, avant de frôler aujourd'hui les 18 %. Cette hausse est particulièrement marquée dans les catégories d'obésité sévère et massive, signalant une progression vers des formes plus graves d'obésité.

Les chiffres sont éloquents : 11,9 % des adultes sont en situation d'obésité modérée (IMC 30 à 34,9), 4,1 % d'obésité sévère (IMC 35 à 39,9) et 1,9 % d'obésité massive (IMC supérieur à 40).

La prévalence du surpoids et de l'obésité augmente avec l'âge, atteignant un pic chez les 55-64 ans (56,8 %), avant de diminuer légèrement chez les plus âgés (56,1 % chez les 65 ans et plus). En réalité, la baisse de l'obésité après 65 ans pourrait s'expliquer par une mortalité prématurée