EN EXCLUSIVITÉ-Un « agent rebelle » d'OpenAI a piraté un compte au sein d'une deuxième entreprise technologique, selon un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Modal au paragraphe 4 et d'une tentative de contact avec OpenAI au paragraphe 5) par Deepa Seetharaman, Raphael Satter et Kenrick Cai

L'agent rebelle qui s'est échappé d'OpenAI et s'est livré à une série d'attaques informatiques pendant plusieurs jours chez la société d'IA Hugging Face a également compromis un client d'une deuxième entreprise technologique — Modal Labs, basée à New York — selon un dirigeant de Modal et deux autres sources proches du dossier.

D’après une chronologie publiée mardi par Hugging Face, l’agent malveillant s’est introduit dans un « sandbox », c’est-à-dire un environnement de test isolé, « hébergé sur l’infrastructure d’un fournisseur tiers », avant de s’en servir comme point de départ pour mener une attaque de plus grande envergure.

Le nom de ce fournisseur tiers n’a pas été mentionné dans l’article de blog, mais le directeur technique de Modal, Akshat Bubna, a confirmé qu’un de leurs clients avait été piraté.

« Nous savons qu’un client de Modal a publié un point de terminaison non authentifié qui permettait à n’importe qui sur Internet d’utiliser ses environnements de test pour exécuter du code », a déclaré M. Bubna dans un communiqué. « C’est ce qu’a exploité l’agent malveillant. La plateforme de Modal et son système d’isolation n’ont en aucun cas été compromis. »

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.