EN EXCLUSIVITÉ-Le Japon s'apprête à annoncer que Tokyo et Washington ont pris des mesures conjointes concernant le yen, selon certaines sources

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* Le ministre des Finances va souligner la détermination du Japon et des États-Unis à lutter contre la baisse du yen

* Cette annonce fait suite à plusieurs séries d'interventions visant à acheter des yens

* Un communiqué exceptionnel du ministère des Finances rédigé en anglais témoigne de la détermination à poursuivre la lutte pour le yen

* Le ministre s'engage à renforcer la communication du gouvernement avec les marchés

(Ajout de détails sur l'intervention récente, le contexte, les commentaires d'un analyste et du ministre de l'Économie dans les paragraphes 7 à 9, 12 à 18 et les puces) par Tamiyuki Kihara, Makiko Yamazaki et Leika Kihara

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, annoncera lundi que Tokyo et Washington ont mené une action conjointe sur le marché des changes afin d’enrayer la chute du yen, qui a atteint son plus bas niveau depuis 40 ans, ont déclaré deux responsables du gouvernement japonais à Reuters.

Mme Katayama devrait souligner la détermination des deux pays à lutter contre ce qu’ils considèrent comme une dépréciation excessive du yen, ont déclaré ces sources proches du dossier, sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Interrogée sur la question de savoir si Mme Katayama allait annoncer une “intervention conjointe”, l’une des sources a répondu par l’affirmative, ajoutant: “L’opération est toujours en cours.”

Le ministère des Finances n’a pas pu être joint immédiatement dimanche pour commenter cette information. Les responsables du département du Trésor américain n’ont pas répondu dans l’immédiat aux demandes de commentaires.

PREMIÈRE INTERVENTION CONJOINTE SUR LE YEN DEPUIS 15 ANS

Cette annonce attendue fait suite à ce que des sources du marché décrivent comme des séries d’achats de yens sur le marché par les autorités japonaises et américaines, la première intervention conjointe depuis 2011, visant à soutenir la devise japonaise alors qu’elle se trouvait à son plus bas niveau face au dollar depuis 1986.

Le gouvernement japonais a acheté des yens contre des dollars jeudi pendant les heures d’ouverture de la Bourse de New York, a déclaré une source du marché à Reuters, les données de la Banque du Japon suggérant qu’elle aurait vendu jusqu’à 58,97 milliards de dollars pour soutenir le yen.

Cette première intervention de Tokyo est intervenue quelques heures avant que la Banque du Japon ne décide vendredi de maintenir sa politique monétaire inchangée, tout en laissant entendre qu’elle avait de fortes chances de relever ses taux d’intérêt prochainement. L’élargissement de l’écart de taux avec les États-Unis, où la Réserve fédérale a radicalement adopté une position plus restrictive, a été un facteur clé de la hausse du dollar face au yen.

Peu après la conférence de presse donnée par le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, au sujet de la décision de la banque centrale, le yen a bondi , ce qui laisse supposer aux marchés qu’il s’agissait peut-être d’une nouvelle intervention de Tokyo visant à acheter des yens.

“À l’avenir, en tant que responsable de la politique de change, je souhaite agir en étroite coordination avec la politique monétaire”, a déclaré aux journalistes Atsushi Mimura, le principal responsable des questions de change au sein du ministère des Finances, après la flambée du yen vendredi, laissant entendre que le ministère des Finances et la Banque du Japon travaillaient main dans la main pour lutter contre la faiblesse du yen.

Vendredi également, le Trésor américain a informé plusieurs banques qu’il pourrait intervenir sur le marché du yen et qu’elles devaient “se tenir prêtes à agir”, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui avait déclaré la semaine dernière que le yen “me semblait très sous-évalué”, tenait lors d’une réunion du Conseil des ministres vendredi un bloc-notes sur lequel figuraient les mots “À faire”, suivis de “Acheter des yens japonais (JPY) 5 à 10 milliards de dollars”, comme le montre une photo de Reuters .

INQUIÉTUDES FACE À LA HAUSSE DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES AMÉRICAINS

Autre signe de coordination bilatérale, le ministère des Finances a publié un message exceptionnel en anglais sur X, indiquant qu’il disposait d’“un large éventail d’outils pour répondre aux besoins de liquidité du marché”, notamment l’accès au dispositif de rachat de la Fed fournissant des liquidités temporaires en dollars.

Ce mécanisme de la Fed, mis en place en 2020 pour stabiliser les marchés pendant la pandémie de COVID-19, permet au Japon de se procurer des liquidités en dollars sans avoir à vendre directement des bons du Trésor américain, ce qui pourrait alléger les pressions de financement pesant sur Tokyo pour mener ses interventions.

Les critiques ont fait valoir que le Japon pourrait se heurter à des contraintes pour poursuivre ses interventions d’achat de yens, car la vente d’une partie de son énorme portefeuille de bons du Trésor pour financer ces opérations pourrait déclencher une vague de ventes de dette américaine et provoquer une hausse indésirable des rendements américains.

Certains analystes ont vu dans ces signes de coopération entre le Japon et les États-Unis une réaction aux inquiétudes de Washington face à la hausse des rendements des bons du Trésor, qui pourrait s’aggraver si Tokyo ne parvenait pas à empêcher une vague de ventes massives de yens et d’obligations d’État japonaises.

“Les États-Unis et le Japon sont tous deux confrontés au risque d’une inflation galopante qui mettrait leurs banques centrales en retard sur la courbe”, a déclaré à Reuters Nobuyasu Atago, ancien responsable de la Banque du Japon. “Ils voient l’intérêt d’une coopération.”

Soulignant les inquiétudes du Japon face à la hausse des rendements des obligations d’État japonaises, le ministre de l’Économie, Minoru Kiuchi, a déclaré dimanche que le gouvernement allait redoubler d’efforts pour améliorer la communication avec les marchés.

“Il est très important de préserver la confiance des marchés dans la viabilité budgétaire du Japon”, a déclaré M. Kiuchi, connu pour être un partisan des politiques budgétaires et monétaires expansionnistes, lors d’une émission télévisée.