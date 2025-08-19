EN DIRECT-Ukraine-Attaque russe sur la région de Poltava, de nouvelles sanctions européennes le mois prochain

Une attaque russe dans la nuit de lundi à mardi dans la région ukrainienne de Poltava a privé de courant plusieurs centaines de foyers et entreprises, a annoncé mardi le gouverneur de la région, tandis que la réunion sur l'Ukraine organisée à la Maison blanche a permis d'acter "des lignes importantes", a dit le président français Emmanuel Macron.

Trois jours après un sommet bilatéral avec le président russe Vladimir Poutine en Alaska, lors duquel aucun cessez-le-feu en Ukraine n'a été convenu, Donald Trump a organisé lundi des discussions à Washington avec le président ukrainien Volodimir Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

Le président américain s'est dit prêt à contribuer à la sécurité de l'Ukraine et indiqué que la Russie ne s'opposait pas à une telle mesure, ce qu'a salué Volodimir Zelensky au cours d'une réunion au ton beaucoup plus cordial que lors de la précédente visite du président ukrainien à Washington, fin février.

Les Européens, qui se sont réunis à nouveau mardi en vidéoconférence pour faire le point sur les discussions de la veille, restent vigilants pour qu'aucun accord au détriment de Kyiv et du continent ne soit scellé entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président américain a annoncé préparer une rencontre entre le président russe et son homologue ukrainien, qui pourrait avoir lieu d'ici deux semaines selon le chancelier allemand Friedrich Merz.

Emmanuel Macron a déclaré que le sujet des territoires ukrainiens n'a "pas été discuté aujourd'hui". Il a également exprimé des doutes sur la volonté de Vladimir Poutine de conclure un accord de paix vu que la Russie a continué de bombarder l'Ukraine pendant le sommet en Alaska. "Les faits disent les intentions", a-t-il déclaré.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

18h40 - Le ministre français délégué chargé de l'Europe Benjamin Haddad a réitéré l'idée d'une réunion quadripartite incluant l'Europe.

"C'est dans l'intérêt de tous d'avoir un sommet à quatre avec les Européens aussi autour de la table et de travailler de façon très concrète, très technique sur les garanties de sécurité", a-t-il déclaré sur BFM TV.

Benjamin Haddad a aussi appelé à "faire monter la pression" sur la Russie.

"Si la Russie continue son agression comme c'est le cas aujourd'hui de façon cynique - elle continue son bombardement sur les civils et les infrastructures - il faut faire monter la pression."

17h43 - La haute représentante du bloc pour les Affaires étrangères, Kaja Kallas, a déclaré que l'UE continuerait à s'en prendre à l'économie de guerre russe et que le prochain paquet de sanctions visant Moscou devrait être prêt le mois prochain.

Elle a ajouté que "l'unité entre les dirigeants de l'UE lors du sommet virtuel d'aujourd'hui était palpable" et qu'elle avait placé les questions de la sécurité de l'Ukraine et des sanctions contre la Russie en tête de l'ordre du jour des discussions de la semaine prochaine entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'UE.

"On ne peut pas faire confiance au président russe Vladimir Poutine pour honorer ses promesses ou ses engagements. Par conséquent, les garanties de sécurité doivent être suffisamment solides et crédibles pour dissuader la Russie de se regrouper et de lancer une nouvelle attaque", a-t-elle déclaré dans un message publié sur X.

16h35 - Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio ont discuté mardi lors d'un entretien téléphonique des mesures susceptibles de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré une source du ministère turc des Affaires étrangères.

La source a indiqué que les deux hommes avaient également discuté des résultats des pourparlers entre les présidents américain et russe en Alaska et d'une réunion à Washington à laquelle ont participé des dirigeants européens, l'Ukraine et les États-Unis.

16h00 - Les chefs militaires de l'Otan devraient se réunir mercredi pour discuter de l'Ukraine et de la voie à suivre, a rapporté un dirigeant de l'Otan à Reuters.

15h58 - Afin de progresser vers la fin de la guerre, les pays occidentaux doivent accepter que l'Ukraine ne peut pas rejoindre l'Otan et que des discussions sur des changements de son territoire seront nécessaires, a déclaré le Premier ministre slovaque Robert Fico en sortant de la réunion des dirigeants européens.

"La première condition préalable fondamentale pour mettre fin au conflit est de comprendre que l'Ukraine ne peut pas devenir membre de l'Otan. Il est tout aussi important de comprendre que sans discussion sur les changements territoriaux en Ukraine, nous ne pourrons pas avancer."

Robert Fico a également souligné que la volonté de Washington de participer aux garanties de sécurité pour l'Ukraine était "particulièrement importante".

"Les garanties futures reposent sur les forces armées ukrainiennes, dont les capacités doivent être renforcées", a-t-il déclaré, ajoutant que l'avenir de l'Ukraine ne dépendait pas uniquement des mesures de sécurité, mais aussi des perspectives de stabilité et de prospérité qu'apporterait l'adhésion à l'UE.

15h30 - Les généraux les plus hauts gradés de la hiérarchie militaire américaine devraient participer à une réunion virtuelle avec les responsables européens de la sécurité sur l'Ukraine dans les prochains jours, a déclaré un responsable américain à Reuters.

Ce responsable, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, a précisé que les plans concernant le général Dan Caine, président du Comité des chefs d'état-major, pouvaient encore changer.

Le Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

15h22 - Le président du Conseil européen Antonio Costa a déclaré que le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE doit progresser et que l'Europe doit être partie prenante de tous pourparlers de paix aux côtés de l'Ukraine, de la Russie et des Etats-Unis.

Antonio Costa a ajouté que, bien qu'il reste beaucoup à faire et que le succès n'est pas garanti, la possibilité même d'une rencontre bilatérale entre Volodimir Zelensky et Vladimir Poutine est "en soi assez positive".

15h10 - Le gouvernement britannique a déclaré que les dirigeants européens envisageaient de nouvelles sanctions afin d'intensifier la pression sur le président russe Vladimir Poutine dans le cadre d'une initiative plus large visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

La Grande-Bretagne a précisé que la "coalition des volontaires" avait convenu que ses équipes de planification rencontreraient leurs homologues américains dans les prochains jours afin de faire avancer les plans visant à garantir la sécurité de l'Ukraine.

14h30 - Les chefs d'état-major de l'Otan discuteront également mardi des garanties de sécurité pour l'Ukraine, a déclaré une source proche du dossier, sans donner plus de détails.

14h20 - Trump espère que Poutine fera un pas en avant pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais le président américain a précisé dans un entretien consacré à l'émission "Fox & Friends", diffusé sur Fox News, qu'il était possible que son homologue russe ne souhaite pas conclure d'accord.

"Je ne pense pas que cela posera un problème, pour être honnête avec vous. Je pense que Poutine en a assez. Je pense qu'ils en ont tous assez, mais on ne sait jamais."

"Nous allons en savoir plus sur le président Poutine dans les prochaines semaines (...) Il est possible qu'il ne veuille pas conclure d'accord", a déclaré Donald Trump, ajoutant que Poutine serait confronté à une "situation difficile" le cas échéant.

13h55 - Si une réunion sur l'Ukraine avec Vladimir Poutine se tenait en Suisse, le président russe bénéficierait d'une immunité lui permettant de s'y rendre, a dit Ignazio Cassis, conseiller fédéral suisse en charge des Affaires étrangères, selon un extrait d'une conférence de presse retransmis sur LCI.

"Le conseil fédéral a déjà défini (l'année passée) les procédures et les règles (...) pour donner l'immunité à une personne qui est sous mandat d'arrêt international, si cette personne vient pour une conférence de paix, pas si elle vient pour des raisons privées."

13h54 - La Russie et l'Ukraine ont procédé à l'échange de corps de soldats morts au combat, a rapporté l'agence de presse russe Tass, citant une source.

Moscou a remis plus de 1.000 dépouilles de soldats ukrainiens et a rapatrié 19 corps de combattants russes en retour, poursuit l'agence russe.

13h33 - Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a déclaré sur CNBC qu'il pensait qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodimir Zelensky aurait lieu. Le sentiment, a-t-il ajouté, est que les deux camps sont prêts à une fin du conflit.

13h12 - La ministre finlandaise des Affaires étrangères a annoncé que les pays membres de la "Coalition des volontaires" avaient commencé à travailler sur le cadre des garanties de sécurité pouvant être apportées à l'Ukraine, mais qu'aucune décision n'avait encore été prise sur le sujet.

"Il n'y pas eu de décision jusqu'ici quant au cadre général et aux contributions individuelles", a dit Elina Valtonen au cours d'une conférence de presse commune avec ses homologues scandinaves et du Canada, invité à une réunion sur la coopération en matière de diplomatie et de sécurité à Helsinki.

Un peu plus tôt, la ministre finlandaise avait indiqué que les alliés de Kyiv devaient travailler notamment sur la question de l'envoi de troupes en Ukraine, mais que celle-ci n'avait pas encore été tranchée.

12h31 - Le Canada sera là pour l'Ukraine, à la fois sur le cour terme et le long terme, a dit la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand.

11h23 - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que Kyiv travaillait sur le contenu des garanties de sécurité que l'Ukraine cherche à obtenir de ses alliés, et que les échanges sur le sujet se poursuivraient mardi.

"Les conseillers à la sécurité nationale sont maintenant en contact permanent. Il y aura des garanties de sécurité", a-t-il ajouté.

11h22 - "Il était clair que le chef des Etats-Unis et son équipe, avant toute chose, voulaient sincèrement parvenir à un résultat pour le long terme, qui soit durable, fiable", a dit le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, mardi sur la chaîne de télévision d'Etat Rossiya 24 à propos du sommet de vendredi en Alaska.

Il a ajouté que l'atmosphère de la rencontre Poutine-Trump était "très bonne".

Sergueï Lavrov a en revanche critiqué les Européens qui "ont (...) insisté à tout moment uniquement sur un cessez-le-feu", ajoutant "qu'après cela ils continueraient à fournir des armes à l'Ukraine".

11h12 - Les troupes russes ont mené dans la nuit de lundi à mardi une frappe contre une raffinerie de pétrole alimentant en carburant l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le ministère russe de la Défense, sans préciser où se situait la raffinerie visée.

10h50 - Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer coprésideront une réunion de la Coalition des volontaires par vidéo conférence à 12h15 (10h15 GMT) "afin d’assurer le suivi de la réunion qui s’est tenue hier à Washington et de poursuivre les travaux engagés sur la question des garanties de sécurité pour l’Ukraine", a annoncé l'Elysée.

Un porte-parole du gouvernement allemand a également indiqué que le chancelier Friedrich Merz y prendrait part lui aussi.

Le président français participera ensuite à 13h00 (11h00 GMT) à une vidéoconférence destinée à rendre compte à l'ensemble des membres du Conseil européen des échanges qui se sont tenus à Washington la veille.

10h28 - Une attaque russe cette nuit a frappé des infrastructures énergétiques dans la région de Poltava, dans le centre de l'Ukraine, causant d'importants incendies, a annoncé le ministère ukrainien de l'Energie. Selon lui, plusieurs dizaines de drones ont notamment pris pour cible des infrastructures de transport de gaz.

L'unique raffinerie de pétrole d'Ukraine, à Kremenchouk dans la région de Poltava, est régulièrement prise pour cible par des drones et des missiles. Kyiv n'a pas précisé si le site était toujours opérationnel.

09h51 - La "Coalition des volontaires" alliés de l'Ukraine se réunira à 10h00 GMT (12h00 à Paris) avant le Conseil européen prévu à 11h00 GMT (13h00), a annoncé un porte-parole du gouvernement polonais.

08h56 - L'ancien président russe Dimitri Medvedev a déclaré mardi sur X que "la Coalition des volontaires belliciste et antirusse" n'avait pas réussi à battre Donald Trump sur son terrain et que la question était maintenant de savoir "quel air" Zelensky allait jouer "à propos des garanties et des territoires" une fois de retour en Ukraine, "une fois qu'il aura remis son uniforme militaire".

08h29 - Un incendie dans une raffinerie de pétrole de Loukoil à Volgograd, dans le sud de la Russie, provoqué par les débris d'un drone ukrainien, a été éteint mardi matin, rapporte l'agence de presse Interfax citant les autorités locales.

08h21 - L'armée de l'air ukrainienne a annoncé que la Russie avait lancé 270 drones et tiré 10 missiles cette nuit, l'une de ses plus importantes attaques depuis le début du mois.

L'armée a ajouté que 230 drones et six missiles russes avaient été abattus, tandis que quatre missiles et 40 drones avaient atteint leur cible à 16 reprises.

07h58 - "Au moment où Poutine assurait Trump au téléphone qu'il recherchait la paix, au moment où le président Zelensky avait des dicussions à la Maison blanche avec les leaders européens sur une paix juste, l'armée de Poutine lançait encore une attaque massive sur Krementchouk", a dit Vitalii Maletskyi, maire de la ville ukrainienne, sur l'application de messagerie Telegram. "Une fois de plus, le monde a vu que Poutine ne veut pas la paix, il veut détruire l'Ukraine."

06h46 - Une attaque russe cette nuit sur les districts de Krementchouk et Loubny, dans la région de Poltava, a privé de courant plusieurs centaines de foyers ou entreprises et endommagé les bâtiments administratifs d'une infrastructure électrique locale, a annoncé le gouverneur de la région.

"Heureusement, il n'y a pas de victimes", a dit le gouverneur Volodimir Kohut sur Telegram.

Selon lui, l'électricité a été coupée pour près de 1.500 foyers et 119 clients commerciaux.

