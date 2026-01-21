 Aller au contenu principal
En direct : suivez l'intervention de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos
information fournie par Boursorama 21/01/2026 à 14:30

Le président américain Donald Trump va prendre la parole à 14h30, dans un contexte international marqué par des tensions commerciales et géopolitiques. Son intervention, très attendue par les dirigeants économiques présents, porterait sur la stratégie américaine en matière de commerce, d'investissement et de souveraineté industrielle. Les marchés vont suivre de près les messages qu'il va y délivrer.

Davos
Donald Trump
  • 16:01

    C’est un psychopathe, un dérangé mental et les souverainistes français sont à sa botte : honteux !

A lire aussi

  • Des personnes sortent du New York Stock Exchange (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en légère hausse, Trump s'exprime à Davos
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois ‍mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales. ... Lire la suite

  • 56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
    A Davos, Trump réaffirme avec force sa volonté de prendre le contrôle du Groenland
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    Donald Trump a réitéré mercredi, dans ‍un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de ‌prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés ​occidentaux. Le président américain a dit ⁠vouloir engager des négociations ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street jauge les propos de Trump sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soupesant les nouvelles déclarations de Donald Trump sur le Groenland, au lendemain d'une forte baisse initiée par les menaces douanières du président américain. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice ... Lire la suite

  • Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, à Lisbonne le 5 février 2025. ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Le patron de Ryanair rappelle à Musk que les règles de l'UE lui interdisent un rachat
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.01.2026 15:46 

    Le patron de Ryanair Michael O'Leary a rappelé mercredi à Elon Musk que les règles de l'UE interdisaient aux non-Européens de prendre le contrôle de la compagnie irlandaise, réagissant au sondage du milliardaire sur X évoquant une éventuelle acquisition, sur fond ... Lire la suite

