Le président américain Donald Trump va prendre la parole à 14h30, dans un contexte international marqué par des tensions commerciales et géopolitiques. Son intervention, très attendue par les dirigeants économiques présents, porterait sur la stratégie américaine en matière de commerce, d'investissement et de souveraineté industrielle. Les marchés vont suivre de près les messages qu'il va y délivrer.
En direct : suivez l'intervention de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos
information fournie par Boursorama 21/01/2026 à 14:30
