EN DIRECT -La "Coalition des volontaires" veut afficher un front uni avec l'Ukraine lundi à Washington

Le Président de la République Emmanuel Macron a coprésidé dimanche, avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer, une réunion de la "Coalition des volontaires" pour afficher un front uni, à la suite du sommet Trump-Poutine en Alaska et en amont du déplacement du président ukrainien à Washington lundi.

Plusieurs dirigeants européens, exclus comme l'Ukraine des discussions de vendredi, se rendront à Washington pour apporter leur soutien à Volodimir Zelensky afin que l'Ukraine ne se voit pas imposer un accord qui ne lui conviendrait pas.

Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb, feront partie de la coalition accompagnant Volodimir Zelensky à la Maison blanche.

Ursula Von der Leyen reçoit par ailleurs Volodimir Zelensky à Bruxelles dimanche et ils assistent ensemble à la réunion de la "Coalition des volontaires" qui a débuté après 15h00 (13h00 GMT).

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

18h17 - "Si nous sommes faibles aujourd'hui avec la Russie, nous préparons les conflits de demain", a dit le président de la République Emmanuel Macron à la presse, à l'issue d'une visiconférence avec les alliés de l'Ukraine qui entendent présenter un front uni lundi à Washington.

15h17 - "Si au bout la paix ne s'avère pas possible et que la situation finit simplement par continuer sous la forme d'une guerre, les gens continueront de mourir par milliers (...) peut-être, malheureusement, finirons-nous là, mais nous ne voulons pas finir là", a dit le secrétaire d'Etat américain Michael Rubio sur CBS.

15h11 - "Je suis convaincu que cette réunion (...) n'est pas une réunion où nous serons prisonniers d'un seul scénario. L'objectif de cette réunion, très clairement, est d'être complètement clair à propos des garanties de sécurité dont nous voulons, des prochaines étapes et de la manière d'organiser les prochaines rencontres avec le président (russe Vladimir) Poutine, l'Ukraine, les Etats-Unis et les Européens. Et peut-être le troisième objectif est-il de concevoir une stratégie sur la façon de maintenir une pression active, au cas où le président Poutine ne vient pas à la réunion trilatérale, ou la réunion quadrilatérale, et comment nous concevons stratégiquement les prochaines étapes", a déclaré Emmanuel Macron en anglais en préambule de la réunion de la "Coalition des volontaires", avant de continuer la discussion à huis-clos.

15h09 - La réunion de la "Coalition des volontaires" débute.

15h03 - Les garanties de sécurité proposées à l'Ukraine devraient être similaires à celles de l'article 5 de l'Otan, a déclaré Volodimir Zelensky à Bruxelles.

Les lignes de front actuelles devraient servir de base aux négociations, a-t-il ajouté.

"Il est impossible de donner des territoires dans notre constitution."

Volodimir Zelensky a également indiqué qu'il ne voyait "aucun signe" montrant que Moscou est prêt à un sommet trilatéral avec Washington.

15h00 - Ursula von der Leyen, a déclaré aux journalistes que le terme "cessez-le-feu" était moins important que la nécessité de mettre fin aux tueries.

"L'effet est important. Et cet effet doit être de mettre fin aux tueries."

"Ce n'est donc pas le terme lui-même qui compte, mais le contenu. Il est crucial d'organiser au plus vite une réunion trilatérale (...) entre le président de l'Ukraine, le président des États-Unis et le président de la Russie."

14h51 - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dimanche qu'il ne pouvait y avoir de limites à la défense ukrainienne ni à l'aide extérieure qui lui est accordée.

"Il ne peut y avoir aucune limitation aux forces armées ukrainiennes : qu'il s'agisse de coopération avec d'autres pays tiers ou d'assistance d'autres pays tiers", a déclaré Ursula Von der Leyen lors d'une conférence de presse à Bruxelles avec Volodimir Zelensky.

"Comme je l’ai souvent dit, l’Ukraine doit devenir un porc-épic d’acier, indigeste pour les envahisseurs potentiels."

13h50 - La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen a accueilli Volodimir Zelensky à Bruxelles.

13h45 - Le président ukrainien Volodimir Zelensky est arrivé dimanche à Bruxelles pour assister à distance avec Ursula Von der Leyen à la réunion de la "Coalition des volontaires", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence Serhi Nikiforov.

13h28 - Le Premier ministre britannique Keir Starmer se rendra lundi à Washington pour les discussions sur la situation ukrainienne, a annoncé son bureau.

"Lors de la réunion qui aura lieu demain à la Maison blanche, le Premier ministre, avec d'autres partenaires européens, se tiendra prêt à soutenir cette prochaine phase de discussions supplémentaires et réaffirmera que son soutien à l'Ukraine se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra", a indiqué Downing Street dans un communiqué.

(Rédaction de Paris, avec les bureaux de Reuters)